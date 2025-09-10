CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret: AYM'den Kritik Karar, Davada Tarih Değişti

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük iddiasıyla açılan ceza davasında mahkemeler arasındaki "görev" uyuşmazlığına ilişkin Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yaptığı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) ilgili hükmünün iptali talepli başvuruyu "davada uygulanacak kural olmadığından" reddetti

Son Güncelleme:
CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret: AYM'den Kritik Karar, Davada Tarih Değişti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük iddiasıyla açılan ceza davasında mahkemeler arasındaki "görev" uyuşmazlığına ilişkin Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) ilgili hükmünün iptali talepli başvurusunu, "davada uygulanacak kural olmadığından" reddetti. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin başvuruyu reddetmesi durumunda duruşmanın 4 Kasım 2025 saat 09.00’da görülmesine de karar vermişti.

CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret: AYM'den Kritik Karar, Davada Tarih Değişti - Resim : 1

DAVADA YENİ GELİŞME

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük iddiasıyla açılan ceza davasında mahkemeler arasındaki "görev" uyuşmazlığına ilişkin Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yaptığı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) ilgili hükmünün iptali talepli başvurunun ilk incelemesini yaptı.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi verdiği "görevsizlik" kararına karşı yapılan itirazların dayanağı olan CMK'nın ilgili maddesinde yer alan, “Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir” hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına vararak iptali için AYM'ye başvurmuştu.

CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret: AYM'den Kritik Karar, Davada Tarih Değişti - Resim : 2

BAŞVURU REDDEDİLDİ

Alınan bilgiye göre Yüksek Mahkeme, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin başvurusunu, "davada uygulanacak kural olmadığından" reddetti.

NE OLMUŞTU?

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda "iştirak halinde hareket ederek, bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırdıkları" iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 isim hakkında asliye ceza mahkemesi ile ağır ceza mahkemesi arasındaki "görev" tartışması AYM'ye taşınmıştı.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi verdiği "görevsizlik" kararına karşı yapılan itirazların dayanağı olan CMK'nın ilgili maddesinde yer alan, “Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir” hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına vararak iptali için AYM'ye başvurmuştu.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin başvuruyu reddetmesi durumunda duruşmanın 4 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00’da görülmesine de karar vermişti.

AKP'li Şamil Tayyar'dan Cumhur İttifakı'na Flaş CHP Çağrısı: İnisiyatif Almalı'AKP'li Şamil Tayyar'dan Cumhur İttifakı'na Flaş CHP Çağrısı: İnisiyatif Almalı'Güncel
CHP’den Kurultay Davası Öncesi Ankara’da Büyük Miting KararıCHP’den Kurultay Davası Öncesi Ankara’da Büyük Miting KararıSiyaset
Özgür Özel'den 'Olağanüstü Kurultay' AçıklamasıÖzgür Özel'den 'Olağanüstü Kurultay' AçıklamasıSiyaset

Kaynak: ANKA

Etiketler
CHP CHP kurultayı
Son Güncelleme:
Ümit Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' Davası Ertelendi Ümit Özdağ'ın Davası Ertelendi
Ne Siyah Çay Ne Yeşil Çay Ne Adaçayı! Şişkinliği Balon Gibi Söndürüyor, Hazımsızlığı Anında Kesiyor Ne Siyah Çay Ne Yeşil Çay Ne Adaçayı! Şişkinliği Balon Gibi Söndürüyor, Hazımsızlığı Anında Kesiyor
CHP’li Başkanlar için MHP’den Kritik Yorum: Feti Yıldız’dan Tutuksuz Yargılama Sinyali, 'Adım Atılabilir’ CHP’li Başkanlar için MHP’den Kritik Yorum: Feti Yıldız’dan Tutuksuz Yargılama Sinyali
Derbide Yaka Paça Birbirlerine Girmişlerdi! Büyük Buluşma, Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş Bir Arada: ‘Artık Fenerbahçe Var’ Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş Bir Arada
ÇOK OKUNANLAR
Kocaeli'de Kimyasal Sızıntı Alarmı! 'Dışarı Çıkmayın, Pencereleri Açmayın' Kocaeli'de Kimyasal Sızıntı Alarmı
CHP’de ‘Beykoz’ Depremi! 3 İsim Birden İstifa Etti CHP’de ‘Beykoz’ Depremi
CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret: AYM'den Kritik Karar, Davada Tarih Değişti CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret
Antalya'da Belediyeye Yeni Operasyon: Bir Kanala Kayyım Atandı, Eski Gelin de Gözaltında Antalya'da Belediyeye Yeni Operasyon
Trump'tan İsrail'in Saldırısına İlk Tepki: 'Katar'ı Uyardık Ama...' Trump'tan İsrail'in Saldırısına İlk Tepki: 'Katar'ı Uyardık Ama...'