2017 Referandumunun İptali İçin Mahkemeye Başvuru

Yenilik Partisi, 2017 anayasa referandumunu mühürsüz oy iddiaları nedeniyle mahkemeye taşıdı. Genel Başkan Öztürk Yılmaz, Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne iptal başvurusu yaptıklarını açıkladı. YSK’nın “mühürsüz oyların geçerliliği” kararı o dönem yoğun tartışmalara yol açmıştı.

Yenilik Partisi, 16 Nisan 2017’de yapılan anayasa referandumuna ilişkin mühürsüz oy iddialarını gerekçe göstererek Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne iptal başvurusu yaptı.

Türkiye, 16 Nisan 2017’de yönetim sistemini değiştiren referandum için sandık başına gitmiş, 25 milyondan fazla seçmen “evet” demişti. Bu sonuçla Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçilmişti. Ancak seçim süreci, mühürsüz pusula ve zarfların kullanıldığı yönündeki şikayetler nedeniyle tartışma yaratmıştı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), “dışarıdan getirildiği kanıtlanmadıkça mühürsüz oyların geçerli sayılacağına” karar vermişti.

Referandum tartışmaları, eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar’ın sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme gelmişti. Tayyar, 2017’de mühürsüz oyların geçerli sayılmasına ilişkin YSK kararının, geçmiş seçimlerin de tartışmaya açılmasına yol açabileceğini belirtmişti.

MAHKEMEYE BAŞVURU

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada referandumu yargıya taşıdıklarını duyurdu. Tevzi formunu paylaşan Yılmaz, “Yenilik Partimiz, 16 Nisan 2017 referandumda mühürsüz oy ve pusula kullanıldığı iddiasıyla Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne iptal başvurusunda bulundu” ifadelerini kullandı.

