'Facia Oteli' Davası... Vatandaşlar Ölülerken Kamera Kayıtlarının Peşine Düşmüşler

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasında skandallar bir bir ortaya dökülmeye devam ediyor. Otelden vatandaşların cansız bedenleri çıkarıldığı sırada, otel müdürü Zeki Yılmaz’ın kamera kayıtlarına ilişkin jandarmayla yaptığı telefon görüşmesi ortaya çıktı.

Facianın yaşandığı sabah saat 07.56’da yangın ve söndürme çalışmaları devam ederken otel müdürü Yılmaz’ın bir jandarma personeliyle tutuklu sanıklardan otel sahibi Halit Ergül’ün damadı ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Emir Aras’ın otelde bulunan çalışma odasındaki kamera kayıtları hakkında konuştuğu belirlendi.

JANDARMAYLA GÖRÜŞME DAVA DOSYASINDA

Otel Müdür Zeki Yılmaz’ın “Kamera kaydı gibi, onu alabilir miyiz” demesi üzerine jandarma personelinin “İtfaiyeyi takip ediyoruz, itfaiye 'tamam burası soğudu' dediğinde alacağız” şeklinde yanıt verdiği duyuldu.

Yangın faciasının ardından oteldeki kamera kayıtlarını tamamına ulaşılamamış bazıları ise kurtarılamamıştı.

Zeki Yılmaz ile jandarma personeli arasında yaşanan diyalog dava dosyasına şöyle geçti:



Jandarma: Zeki abi

Zeki Yılmaz: Komutanım neredesiniz?

Jandarma: Abi karakola geldim, şimdi o tarafa geliyorum tekrar

Zeki Yılmaz: Hee, şeyy iii

Jandarma: Buyur abi

Zeki Yılmaz: Şey alabilir miyiz diye şey yaptık da bir jandarma bir şey mi olması lazım, Emir Bey’in hani şeysi şey de ya hemen ofisi

Jandarma: He hee

Zeki Yılmaz: Bi kamera kaydı gibi

Jandarma: Abi şeyy itfaiye sorup, itfaiye dedik 'soğumadan giremeyiz' dedi, itfaiyeyi bekliyoruz

Zeki Yılmaz: Hee tamam

Jandarma: İtfaiyeyi bekliyoruz, itfaiyeyi bekliyoruz takip ediyoruz, alacaz alacaz, yani itfaiyeyi bekliyoruz

Zeki Yılmaz: Tamam

Jandarma: İtfaiye derse ki 'tamam burası soğudu', girecez, alacaz

Zeki Yılmaz: Tamam, tamam

Jandarma: Tamam.

İSTENEN CEZALAR

Otel müdürü Zeki Yılmaz 78 kişinin hayatını kaybetmesi ile 137 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

Tutuklu sanıklar Halit Ergül ve Aras’ın ise 78 kişiyi olası kastla öldürmekten 1950’şer yıla, 35 kişiyi de olası kastla kasten yaralama ve “olası kastla nitelikli mala zarar verme” suçlarından da 178 yıl 582’şer aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Kaynak: ANKA