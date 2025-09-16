Dünyaca Ünlü Dizi Wednesday'da Türk Oyuncu Sürprizi! Herkes Bunu Konuşuyor

Doğaüstü ve korku komedisi türündeki Netflix’in fantastik dizisi Wednesday yeni sezonuyla seyircinin karşısına çıktı. Hikayesi ve oyuncuları ile dikkat çeken dizide figüran olarak rol alan Türk, sosyal medyada gündem oldu.

Başrollerinde Jenna Ortega, Gwendoline Christie, Jamie McShane, Percy Hynes White, Hunter Doohan, Emma Myers, Joy Sunday gibi oyuncuların rol aldığı, usta yönetmen Tim Burton'ın hayal gücünün ürünü Wednesday dizisi ilk sezonuyla sosyal medyaya damga vurmuş dizi büyük beğeni toplamıştı.

Dizinin başrol karakteri , Wednesday Addams

"Çığlık" yıldızı Jenna Ortega’nın canlandırdığı Wednesday Addams ve ailesinin hikayesini konu alan dizinin yeni sezonu büyük ilgi gördü.

TÜRK FİGÜRAN GÜNDEM OLDU

İlk sezonuyla dünya çapında yankı uyandıran dizinin ikinci sezonunda figüran olarak yer alan Volga Can Kaya’nın paylaşımı çok konuşuldu. Kaya’nın paylaşımına yorum yağdı.

DİZİNİN KONUSU NE?

Dizinin hikâyesi, okulunda bir canavar gizemini çözmeye çalışan popüler bir karakter olan Wednesday'in etrafında dönüyor.

Tim Burton'ın yönettiği ve baş yapımcısı olduğu Netflix dizisi, Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki öğrencilik yıllarında geçen ve doğaüstü gizemlerle dolu olan bir dedektif öyküsünü konu alıyor.

Dizide Wednesday, yeni ortaya çıkan medyumluk yeteneğinde ustalaşmaya çalışacak, kasabada dehşet saçan kanlı bir cinayet serisini önleyecek ve 25 yıl önce ebeveynlerinin karıştığı doğaüstü bir gizemi çözecek. Üstelik tüm bunları yaparken okulda kurduğu yeni ve karmakarışık ilişkilerde yolunu bulmaya çalışacak.

