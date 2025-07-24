Yeşilçam’ın Sarışın Güzeli Harika Avcı Hastaneye Kaldırıldı! Yakın Dostu 'İşe Yaramıyor' Diyerek Acı Gerçeği Açıkladı

Ses sanatçısı Onur Akay, Yeşilçam’ın güzelliğiyle baş döndüren sanatçısı Harika Avcı’nın yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Akay “Bedeni yorulmuştu ama ruhu hep güçlüydü… Şu an kendisine verilen serumun sihri bile işe yaramıyor” dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
Yeşilçam’ın Sarışın Güzeli Harika Avcı Hastaneye Kaldırıldı! Yakın Dostu 'İşe Yaramıyor' Diyerek Acı Gerçeği Açıkladı
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Ses sanatçısı Onur Akay, son dönemlerde sağlık problemleri ile sık sık gündeme gelen Yeşilçam’ın yıldız oyuncularından Harika Avcı’nın son durumu hakkında yeni bir açıklama daha yaptı.

Yeşilçam’ın Sarışın Güzeli Harika Avcı Hastaneye Kaldırıldı! Yakın Dostu 'İşe Yaramıyor' Diyerek Acı Gerçeği Açıkladı - Resim : 1

Daha önce, Avcı’nın 'Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim’ dediğini duyuran Akay, bu kez herkesi korkuttu.

Akay, 65 yaşındaki usta oyuncunun, hastaneye kaldırıldığını söyledi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Akay, şunlar söyledi:

Yeşilçam’ın Sarışın Güzeli Harika Avcı Hastaneye Kaldırıldı! Yakın Dostu 'İşe Yaramıyor' Diyerek Acı Gerçeği Açıkladı - Resim : 2

Harika Avcı yetersiz beslenme nedeniyle, 02.50’de hastaneye kaldırıldı. (stres, ekonomik zorluklar, psikolojik mücadeleler vb.) Bedeni yorulmuştu ama ruhu hep güçlüydü… Serumun sihri bile işi yaramıyor ve hiçbir şeyin üstesinden gelemiyor. Allah’ım yardımcısı olsun inşallah.

Yeşilçam’da Güzelliğiyle Baş Döndürüyordu! Harika Avcı’nın Kapısına Polis mi Dayandı? Çığlık Çığlığa Kaldı ve…Yeşilçam’da Güzelliğiyle Baş Döndürüyordu! Harika Avcı’nın Kapısına Polis mi Dayandı? Çığlık Çığlığa Kaldı ve…Magazin

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