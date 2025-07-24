Yeşilçam’ın Sarışın Güzeli Harika Avcı Hastaneye Kaldırıldı! Yakın Dostu 'İşe Yaramıyor' Diyerek Acı Gerçeği Açıkladı

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Ses sanatçısı Onur Akay, son dönemlerde sağlık problemleri ile sık sık gündeme gelen Yeşilçam’ın yıldız oyuncularından Harika Avcı’nın son durumu hakkında yeni bir açıklama daha yaptı.

Daha önce, Avcı’nın 'Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim’ dediğini duyuran Akay, bu kez herkesi korkuttu.

Akay, 65 yaşındaki usta oyuncunun, hastaneye kaldırıldığını söyledi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Akay, şunlar söyledi:

Harika Avcı yetersiz beslenme nedeniyle, 02.50’de hastaneye kaldırıldı. (stres, ekonomik zorluklar, psikolojik mücadeleler vb.) Bedeni yorulmuştu ama ruhu hep güçlüydü… Serumun sihri bile işi yaramıyor ve hiçbir şeyin üstesinden gelemiyor. Allah’ım yardımcısı olsun inşallah.