Ebru Yaşar Gaziantep’te Fırtına Gibi Esti! Sürpriz Şarkısı On Binleri Duygulandırdı
Kısa süre önce Kayseri’de Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarına heyecan dolu bir gece yaşatan ünlü sanatçı Ebru Yaşar, bu kez de GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde on binlerce hayranını sevilen şarkıları ile karşıladı. Yaşar’ın Müslüm Gürses’in “Unutamadım” isimli şarkısını yorumladığı anlar ise büyük beğeni topladı.
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Festival Park’ta on binlerce hayranıyla buluştu.
SEVİLEN ŞARKILARIYLA RÜZGAR GİBİ ESTİ
Ünlü sanatçı, “Sanmadan Git”, “Affet”, “Kafamın İçi” gibi hitlerinin yanı sıra “Seni Anan Benim İçin Doğurmuş”, “Gözlerimde Gece”, “Havadan Sudan”, “Ben Bilmem” gibi unutulmaz şarkılarını da seslendirdi.
'MÜSLÜM GÜRSES' SÜRPRİZİ
Yaşar, hareketli türkülerle de konser alanını dolduran dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Yaşar, usta sanatçı Müslüm Gürses’i de anarak Gürses’in “Unutamadım” isimli şarkısını yorumladı.
'BAKLAVALARIM, FISTIKLARIM'
Zaman zaman dinleyicileriyle sohbet eden ünlü sanatçı sahnede yaptığı konuşmada, “Baklavalarım, Antep fıstıklarım benim. Gaziantep’in coğrafyası, iklimi, güzelliği sizlerle güzel, insanıyla güzel. Sizlerle olmaktan o kadar büyük gurur duyuyorum ki kelimelere sığdıramam. Sizlerle beni kavuşturdukları için Kültür Yolu Festivali’nde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
