Ebru Yaşar Gaziantep’te Fırtına Gibi Esti! Sürpriz Şarkısı On Binleri Duygulandırdı

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Festival Park’ta on binlerce hayranıyla buluştu.

GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde Ebru Yaşar konseri

SEVİLEN ŞARKILARIYLA RÜZGAR GİBİ ESTİ

Ünlü sanatçı, “Sanmadan Git”, “Affet”, “Kafamın İçi” gibi hitlerinin yanı sıra “Seni Anan Benim İçin Doğurmuş”, “Gözlerimde Gece”, “Havadan Sudan”, “Ben Bilmem” gibi unutulmaz şarkılarını da seslendirdi.

Hayranları ile buluşan Ebru Yaşar

'MÜSLÜM GÜRSES' SÜRPRİZİ

Yaşar, hareketli türkülerle de konser alanını dolduran dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Yaşar, usta sanatçı Müslüm Gürses’i de anarak Gürses’in “Unutamadım” isimli şarkısını yorumladı.

'Unutamadım' şarkısı ile on binleri duygulandırdı

'BAKLAVALARIM, FISTIKLARIM'

Zaman zaman dinleyicileriyle sohbet eden ünlü sanatçı sahnede yaptığı konuşmada, “Baklavalarım, Antep fıstıklarım benim. Gaziantep’in coğrafyası, iklimi, güzelliği sizlerle güzel, insanıyla güzel. Sizlerle olmaktan o kadar büyük gurur duyuyorum ki kelimelere sığdıramam. Sizlerle beni kavuşturdukları için Kültür Yolu Festivali’nde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

