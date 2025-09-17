Uyanır Uyanmaz Telefona Bakanlar Dikkat: Uzmanlar Uyardı! Büyük Tehlike Altındasınız

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nörologlara göre sabah uyanır uyanmaz telefona bakmak, beynin odak mekanizmasını bozuyor. Daha yataktan kalkmadan sosyal medya, bildirimler ve mesajlarla karşılaşmak beynin ödül merkezini harekete geçiriyor. Bu kısa süreli mutluluk hissi dikkat dağınıklığına yol açarken, aynı zamanda stres hormonlarını yükseltiyor.

GÜN BOYUNCA VERİMLİLİĞİ DÜŞÜRÜYOR

Araştırmalar, sabah telefonu eline alan kişilerin gün içinde daha fazla odaklanma sorunu yaşadığını gösteriyor.

Verimlilik kaybı: "Sadece beş dakika bakayım" diyerek yarım saat kaybetmek.

Kaygı artışı: Günün daha başında onlarca sorunla yüzleşmiş gibi hissetmek.

Uyku bozukluğu: Gece telefonsuz uyuyamayanların sabah bağımlılığı daha da artıyor.

Psikologlar, bu alışkanlığın uzun vadede dikkat eksikliğine ve dijital bağımlılığa zemin hazırladığını belirtiyor.

TELEFONSUZ SABAH MÜMKÜN MÜ?

Uzmanlara göre küçük alışkanlıklarla güne daha sağlıklı başlamak mümkün. Eski tip çalar saat kullanmak, uyanınca bir bardak su içmek, ilk dakikalarda derin nefes almak ve telefonu beş dakika boyunca eline almamak günün enerjisini yükseltebiliyor.

SOSYAL MEDYA BİLİNÇLİ OLARAK YÖNLENDİRİYOR

Araştırmalara göre bu davranış sadece kişisel tercih değil. Sosyal medya uygulamaları, kullanıcıların sabah ilk iş olarak telefona bakması için özel olarak tasarlanıyor. Bildirim renkleri, uyarılar ve algoritmalar, dikkati çekmek üzere programlanıyor. Yani sabah ekrana bakmak çoğu zaman farkında olmadan teknoloji şirketlerinin bilinçli yönlendirmesiyle gerçekleşiyor.

