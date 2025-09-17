iOS 26 Güncellemesi iPhone’ları Vurdu: Kullanıcılar İsyan Etti! Apple’dan Hemen Açıklama Geldi

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 26 güncellemesi, batarya performansını olumsuz etkilediği gerekçesiyle kullanıcıların tepkisini çekti. Kullanıcılar "Batarya katili" yorumları yaparken, Apple’dan resmi açıklama geldi.

iOS 26 Güncellemesi iPhone’ları Vurdu: Kullanıcılar İsyan Etti! Apple’dan Hemen Açıklama Geldi
Apple’ın iOS 26 güncellemesi kullanıcılara yeni özellikler getirirken, batarya performansında yaşanan sorunlar dikkat çekti. Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, cihazlarının normalden daha hızlı şarj tükettiğini belirtirken, Apple konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

APPLE'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Apple, büyük yazılım güncellemelerinden sonra cihazların arka planda yoğun işlem yaptığını ve bunun da geçici olarak pil ömrünü etkilediğini açıkladı. Şirket, "Veri dizinleme, dosyaların aranabilir hale getirilmesi ve uygulama güncellemeleri nedeniyle pil performansında dalgalanmalar yaşanabilir. Bu, birkaç gün içinde normale döner" ifadelerini kullandı.

KRİTİK GÜVENLİK AÇIĞI KAPATILDI

Apple, kullanıcıların batarya endişelerine rağmen güncellemelerin en önemli amacının güvenlik olduğunu hatırlattı. Daha önce yayınlanan iOS 18.6.2’nin kritik bir güvenlik açığını kapattığını anımsatan şirket, en güncel sürümlerin kötü amaçlı yazılımlara karşı en etkili koruma olduğunu vurguladı.

Şirket, kullanıcıların birkaç gün boyunca cihazlarını normal şekilde kullanmaya devam etmelerini önerdi. Apple’a göre, yazılım bu süreçte kullanım alışkanlıklarını öğreniyor ve optimizasyon tamamlandığında pil performansı normale dönüyor.

İŞTE GÜNCELLEMEYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER

iOS 26 sadece güvenlik değil, tasarım ve işlevsellik açısından da yenilikler sunuyor. Öne çıkan bazı özellikler şöyle:

Yeni "Liquid Glass" tasarım dili

Kilit ekranında uyarlanabilir saat ve 3D fotoğraf efekti

Güncellenmiş simgeler ve animasyonlu albüm kapakları

Görsel Zeka destekli ekran görüntüsü analizi

FaceTime, Aramalar ve Mesajlar için canlı çeviri

Genmoji ve ChatGPT entegrasyonlu Image Playground

Yeni kamera tasarımı ve lens temizleme uyarısı

Mesajlar’da yapay zekâ ile arka plan ve anket önerileri

Apple Harita’da kişiselleştirilmiş rota seçenekleri

Apple Müzik’te şarkı sözü çevirisi ve AutoMix özelliği

Yeni Apple Games uygulaması

Fitness, Anımsatıcılar ve Parolalar uygulamalarında geliştirmeler

iPhone için tahmini şarj süresi ve adaptif güç modu

