iOS 26 Güncellemesi iPhone’ları Vurdu: Kullanıcılar İsyan Etti! Apple’dan Hemen Açıklama Geldi
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 26 güncellemesi, batarya performansını olumsuz etkilediği gerekçesiyle kullanıcıların tepkisini çekti. Kullanıcılar "Batarya katili" yorumları yaparken, Apple’dan resmi açıklama geldi.
Apple’ın iOS 26 güncellemesi kullanıcılara yeni özellikler getirirken, batarya performansında yaşanan sorunlar dikkat çekti. Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, cihazlarının normalden daha hızlı şarj tükettiğini belirtirken, Apple konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.
APPLE'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Apple, büyük yazılım güncellemelerinden sonra cihazların arka planda yoğun işlem yaptığını ve bunun da geçici olarak pil ömrünü etkilediğini açıkladı. Şirket, "Veri dizinleme, dosyaların aranabilir hale getirilmesi ve uygulama güncellemeleri nedeniyle pil performansında dalgalanmalar yaşanabilir. Bu, birkaç gün içinde normale döner" ifadelerini kullandı.
KRİTİK GÜVENLİK AÇIĞI KAPATILDI
Apple, kullanıcıların batarya endişelerine rağmen güncellemelerin en önemli amacının güvenlik olduğunu hatırlattı. Daha önce yayınlanan iOS 18.6.2’nin kritik bir güvenlik açığını kapattığını anımsatan şirket, en güncel sürümlerin kötü amaçlı yazılımlara karşı en etkili koruma olduğunu vurguladı.
Şirket, kullanıcıların birkaç gün boyunca cihazlarını normal şekilde kullanmaya devam etmelerini önerdi. Apple’a göre, yazılım bu süreçte kullanım alışkanlıklarını öğreniyor ve optimizasyon tamamlandığında pil performansı normale dönüyor.
İŞTE GÜNCELLEMEYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER
iOS 26 sadece güvenlik değil, tasarım ve işlevsellik açısından da yenilikler sunuyor. Öne çıkan bazı özellikler şöyle:
Yeni "Liquid Glass" tasarım dili
Kilit ekranında uyarlanabilir saat ve 3D fotoğraf efekti
Güncellenmiş simgeler ve animasyonlu albüm kapakları
Görsel Zeka destekli ekran görüntüsü analizi
FaceTime, Aramalar ve Mesajlar için canlı çeviri
Genmoji ve ChatGPT entegrasyonlu Image Playground
Yeni kamera tasarımı ve lens temizleme uyarısı
Mesajlar’da yapay zekâ ile arka plan ve anket önerileri
Apple Harita’da kişiselleştirilmiş rota seçenekleri
Apple Müzik’te şarkı sözü çevirisi ve AutoMix özelliği
Yeni Apple Games uygulaması
Fitness, Anımsatıcılar ve Parolalar uygulamalarında geliştirmeler
iPhone için tahmini şarj süresi ve adaptif güç modu
Kaynak: Haber Merkezi