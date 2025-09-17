Piyasalarda Rekor Üstüne Rekor! Hem Euro Hem Dolarda Tarihi Seviye… Biri Eridi Biri Tavan Yaptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi ihtimallerine yönelik beklentilerin artması, doların küresel piyasalardaki değerini de etkilemeye devam ediyor.

Dolar endeksindeki (DXY) gerileme hız kesmezken, Euro/dolar paritesi yükselişini sürdürerek son 4 yılın zirvesine ulaştı. İç piyasada ise Euro, TL karşısında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

1 TEMMUZ’DAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

Bu yıla 108,48 seviyesinden başlayan dolar endeksi, ABD'den gelen zayıf istihdam verilerinin ardından artan faiz indirimi beklentileriyle birlikte düşüş trendine girdi. Dün itibarıyla endeks 96,55 seviyesine kadar gerileyerek 1 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyeyi test etti. Bu rakam, aynı zamanda son 3,5 yılın da en düşük düzeyi olarak kayıtlara geçti.

EURO 4 YILIN ZİRVESİNDE

Dolar endeksindeki düşüş, başta Euro olmak üzere diğer büyük para birimlerini yukarı taşıdı. EUR/USD paritesi 1,1878’e ulaşarak son 4 yılın en yüksek seviyesini gördü. Euro’nun, küresel rezerv para birimleri arasında ikinci sırada olması, bu yükselişi daha da dikkat çekici hale getirdi.

İÇ PİYASADA EURO REKOR KIRDI

Küresel gelişmeler, Türkiye iç piyasasında da etkili oldu. Euro, TL karşısında 49,09 seviyesine kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek değerini test etti. Sabah saatlerinde Euro kuru 49 TL civarında dengelenmeye çalıştı.

Dolar ise haftanın ilk günlerinde test ettiği 41,38 TL seviyesinin ardından daha yatay bir seyir izleyerek 41,31 TL bandında işlem gördü.

İŞTE 17 EYLÜL 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

17 Eylül 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla döviz kurlarında son durum şöyle:

Dolar/TL: Alış 41,2826 TL – Satış 41,3341 TL

Euro/TL: 49,0846 TL seviyelerinde işlem görüyor.

