İş Arayanların Kabusu: Hayalet İlanlar

Kariyer sitelerinde yayınlanan iş ilanlarının yaklaşık üçte biri, gerçekte doldurulması planlanmayan 'hayalet ilanlar'dan oluşuyor. Şirketler bu yöntemi imajlarını güçlendirmek, CV havuzu oluşturmak ya da piyasa araştırması yapmak için kullanıyor. Uzmanlar ise bu durumun, iş arayanlarda moral bozukluğu ve toplumda güven kaybına yol açtığını vurguluyor.

Kariyer sitelerinde yayınlanan iş ilanlarının önemli bir kısmı, aslında gerçekte doldurulması planlanmayan 'hayalet ilanlar'dan oluşuyor. Son yıllarda iş başvurularına geri dönüş oranlarının düşmesi, iş arayanlar arasında büyük bir moral bozukluğuna neden oldu. Sosyal medyada tepkilerini dile getiren adayların sesi her geçen gün daha fazla karşılık buluyor.

İş Arayanların Kabusu: Hayalet İlanlar - Resim : 1
İş arayanların büyük bir kısmı başvurdukları ilandan geri dönüş alamıyor

Çoğu iş arayan, şirketlerin liyakat yerine düşük ücret ve yüksek beklenti dayattığını düşünse de tablo daha farklı görünüyor. İnsan Kaynakları uzmanlarına göre birçok şirket, imajını güçlendirmek, CV havuzu oluşturmak veya piyasayı analiz etmek için gerçekte doldurulmayacak pozisyonlar açıyor. Uluslararası araştırmalar, iş ilanlarının yaklaşık yüzde 30’unun bu kategoriye girdiğini ortaya koyuyor.

İş Arayanların Kabusu: Hayalet İlanlar - Resim : 2
Hayalet ilanlar motivasyon kaybına yol açıyor

'HAYALET İLANLAR' NEDEN AÇILIYOR?

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, İK Danışmanı Ece Besteci, şirketlerin bu yöntemi çoğu zaman güçlü bir kurum imajı çizmek ya da gelecekteki ihtiyaçlar için aday toplamak amacıyla kullandığını belirtti. Besteci, içeride terfi edecek çalışanları dışarıdaki adaylarla kıyaslamak veya ani ayrılık durumlarına karşı hazırlıklı olmak için de hayalet ilanların açıldığını söyledi.

'MOTİVASYON KAYBINA YOL AÇIYOR'

Sosyolog Dr. Emre Eyüboğlu ise konunun toplumsal etkilerine dikkat çekti. Eyüboğlu, “İnsanlar çok sayıda ilan gördüğünde, ‘iş var ama kimse çalışmak istemiyor’ gibi yanlış bir algı oluşuyor. Oysa iş arayanlar başvurularına cevap alamıyor. Bu hayal kırıklığı gençlerde motivasyon kaybına, uzun süre işsiz kalanlarda ise umutsuzluk ve sosyal dışlanma hissine yol açıyor. Hayalet ilanlar sadece iş piyasasını değil, toplumsal güveni de sarsıyor” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İşsizlik
İşsizlik
