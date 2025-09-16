Gucci, Balenciaga ve Alexander McQueen... Lüks Moda Devine Büyük Şok! Milyonlarca Müşteri Diken Üstünde

Fransız moda devi Kering, bünyesindeki Gucci, Balenciaga ve Alexander McQueen’e yönelik siber saldırıyı doğruladı. Hackerlar milyonlarca müşterinin kişisel verilerini ele geçirdi.

Gucci, Balenciaga ve Alexander McQueen... Lüks Moda Devine Büyük Şok! Milyonlarca Müşteri Diken Üstünde
Gucci, Balenciaga ve Alexander McQueen gibi dünyaca ünlü markaların bağlı olduğu Fransız moda grubu Kering, siber korsanların hedefi oldu. Şirket saldırıyı doğrularken, hackerlar milyonlarca müşteriye ait bilgiyi ele geçirdiklerini iddia etti.

MODA DEVİ SALDIRIYI DOĞRULADI

Kering, Haziran ayında sistemlerine "yetkisiz bir üçüncü tarafın" geçici erişim sağladığını ve bazı markalara ait sınırlı müşteri verilerinin çalındığını açıkladı. Şirket, hangi markaların etkilendiğini resmi olarak belirtmedi. Ancak BBC’nin haberine göre saldırıdan Gucci, Balenciaga ve Alexander McQueen etkilendi.

MİLYONLARCA BİLGİ SIZDIRILDI

Siber saldırıyı üstlenen "Shiny Hunters" adlı hacker grubu, 7,4 milyon benzersiz e-posta adresine ait verileri ele geçirdiklerini öne sürdü. Çalınan bilgiler arasında müşterilerin isimleri, telefon numaraları, e-posta adresleri, fiziksel adresleri ve mağazalarda yaptıkları toplam harcama tutarları bulunuyor. Kering, kredi kartı ve banka hesap numaraları gibi finansal bilgilerin sızdırılmadığını vurguladı.

LÜKS MARKALAR HEDEFTE

Bu olay, 2025 boyunca lüks markaları hedef alan geniş çaplı siber saldırıların son halkası oldu. Daha önce Cartier ve LVMH’ye bağlı bazı markalarda da benzer veri ihlalleri yaşanmıştı. Temmuz ayında, Louis Vuitton’da yaklaşık 419 bin müşteriyi etkileyen veri sızıntısı nedeniyle Hong Kong’daki gizlilik denetim kurumu soruşturma başlatmıştı.

MÜŞTERİLER BİLGİLENDİRİLDİ

Kering, saldırı sonrası gerekli bildirimleri yaptıklarını ve etkilenen müşterilerin yerel düzenlemelere uygun şekilde bilgilendirildiğini açıkladı. Ancak saldırının hangi ülkelerdeki müşterileri etkilediği konusunda herhangi bir yorum yapmadı.

Kaynak: BBC

