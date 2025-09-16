AJet’ten Kaçırılmayacak Fırsat! Yurt İçi Uçuşlarda Büyük İndirim Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin uygun fiyatlı hava yolu şirketi AJet, yurt içi uçuşlarda geçerli olacak yeni indirim kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında ikinci yolcuya yüzde 30, üç ve üzeri yolcuya ise yüzde 35 indirim uygulanacak. Ayrıca koltuk seçimleri de yüzde 50 indirimli olacak.

3 GÜN BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

AJet’in indirimli bilet kampanyası, 1 Ekim 2025-13 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu dönemde salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılacak tüm yurt içi uçuşlarda yolcular indirim fırsatından yararlanabilecek.

İNDİRİMLİ BİLETLER SATIŞTA

41 farklı noktaya sefer düzenleyen AJet’in kampanya biletleri, 16 Eylül 2025 saat 12.00’den itibaren satışa sunuldu. İndirimden yararlanmak isteyen yolcular, 18 Eylül 2025 saat 23.59’a kadar AJet’in resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden biletlerini satın alabilecek.

Kaynak: İHA