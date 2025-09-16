Son 5 Yıl Mercek Altında! Tebligatlar Peş Peşe Gidiyor: 15 Gün Süre Verildi, Hepsi Ceza Olarak Geri Ödenecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gayrimenkul satışlarında rayiç bedeli düşük gösterenlere yönelik denetimler hız kazandı. Son 5 yıl mercek altına alınırken, şu ana kadar 200 bin kişinin usulsüz işlem yaptığı belirlendi. Tebligatlar gönderilmeye başlandı, 15 gün içinde vergi dairesine gitmeyenler ise yüzde 53 daha fazla ceza ödeyecek.

SON 5 YIL TEK TEK İNCELENECEK

Gayrimenkul alım satımlarında gerçek değer yerine rayiç bedelin düşük gösterilmesi nedeniyle devlette oluşan vergi kaybını önlemek için yeni bir çalışma başlatıldı. Son 5 yılda yapılan tüm satışlar tek tek inceleniyor. Satış bedelini gerçeğin altında gösterenler ağır cezalara çarptırılacak.

"DEVLETTEN PARA ÇALINIYOR"

Konuya ilişkin ATV Haber’e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, örnek üzerinden usulsüzlüğün boyutunu anlattı. Araç, "9 milyon liralık evi 3 milyon lira olarak gösterirseniz tapu harcı olarak 120 bin TL ödersiniz. Oysa gerçek bedelde ödemeniz gereken harç 360 bin TL’dir. Bu da 240 bin TL’lik bir kayıp demek. Yani aslında devletten para çalınmış oluyor." dedi.

ÖNCE SMS, SONRA TEBLİGAT GELİYOR

Yakalanmamanın artık mümkün olmadığını belirten Araç, "Önce cep telefonunuza SMS geliyor, ardından yazılı tebligat gönderiliyor. Sonrasında vergi dairesine görüşmeye çağırılıyorsunuz." açıklamasında bulundu.

15 GÜN İÇİNDE GİTMEYENE EK CEZA

Vergi dairesine çağrılan kişilerin 15 gün içinde başvuruda bulunması gerekiyor. Süresinde gitmeyenler için ceza daha da ağırlaşıyor. Araç, "Eksik harç zaten sizden talep ediliyor. Eğer 15 gün içinde ödemezseniz, aldığınız cezanın üzerine yüzde 53 oranında ek ceza uygulanıyor" dedi. Avukat Mustafa Zafer ise, satış bedelinin düzeltilip eksik ödemelerin yapılması halinde sorun yaşanmayacağını vurguladı.

KRİTİK 5 YIL DETAYI ORTAYA ÇIKTI

Uzmanlar, gayrimenkulün satın alındıktan sonra 5 yıl içinde satılması halinde "değer artış kazancı vergisi" doğduğunu da hatırlatıyor. Bu verginin Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilmesi gerekiyor. Son 5 yılı kapsayan denetimlerde, ev ve iş yerlerinin rayiç bedelleri bölgedeki emsal fiyatlar, ilanlardaki satış değerleri ve yapay zeka destekli analizlerle belirleniyor.

Kaynak: ATV Haber