2 Kilosu 15 Kişiye 1 Yıl Yetiyor! Bu Bitkiyi İzinsiz Toplayan Yandı! Cezası 557 bin TL

Yozgat’ta nesli tehlike altında olan salep orkidesini kaçak şekilde toplayanlar için jandarma harekete geçti. Ekipler izinsiz toplanan tek bir salep soğanı için 557 bin TL para cezası uygulanacağını belirtti.

Yozgat'ın salebi ile meşhur ilçesi olan Akdağmadeni'nde nesli tehlike altında olan salep orkidesinin yaygın bulunduğu alanlarda jandarma ekipleri incelemelere başladı.

Biyolojik çeşitliliğin korunması için denetimlerini sıklaştıran ekipler, kaçak salep toplayanlara karşı adım attı.

Salep soğanı bitkisi

Özellikle nesli tehlike altında olan salep orkidesinin yaygın bulunduğu alanlarda denetimler artırılırken,

Doğadan salep soğanı toplamanın Çevre Kanunu ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yasası kapsamında izne tabi olduğunu da yeniden hatırlatıldı.

CEZASI 557 BİN TL

Kurallara uymayan kişiler hakkında idari işlem uygulanacağı belirtilirken, izinsiz toplanan tek bir salep soğanı için 557 bin TL para cezası uygulanacağı ifade edildi.

“2 KİLO 1 YIL YETER”

Avusturya'ya dönerken Akdağmadeni salebinden en az 2 kilo götürdüklerini söyleyen Davut Güvenç, “2 kilo 15 kişilik bir nüfusa 1 yıl kadar yeter. Gittiğimiz yerlere hediye olarak da götürüyoruz. Yapılan denetimler için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

salep Yozgat Jandarma
