Kıdem Tazminatı Kalkacak mı? SGK Başuzmanı İsa Karakaş Son Noktayı Koydu! Çalışanlar Diken Üstünde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin (TES) yürürlüğe girmesiyle kıdem tazminatının kaldırılacağı iddialarına sert yanıt verdi. Geçmişte de kıdem tazminatının fona devredileceği tartışmalarının gündeme geldiğini, ancak aradan 22 yıl geçmesine rağmen hiçbir değişiklik yapılmadığını hatırlatan Karakaş, "Kıdem tazminatı kazanılmış bir haktır, asla ortadan kaldırılamaz" dedi.

OVP’DE YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Türkiye’nin 2026-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programı’nda (OVP) yer alan uygulamalardan biri de Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi oldu. Çalışan ve işveren katkısıyla yürütülmesi planlanan sistemin, 2026 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması hedefleniyor. TES’in amacı, emeklilik döneminde ilave gelir sağlamak.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş

KIDEM TAZMİNATI KALDIRILIYOR MU?

TES’in yürürlüğe girmesiyle kıdem tazminatının kaldırılacağı iddialarına karşı açıklama yapan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, çalışanlara güvence verdi. Karakaş, "Kıdem tazminatına asla bir şey olmayacak. Kazanılmış bir hakkın ortadan kaldırılması kesinlikle mümkün değil. Çalışanlar panik yapmasın" ifadelerini kullandı. Karakaş, geçmişte de kıdem tazminatının fona devredileceği tartışmalarının gündeme geldiğini, ancak aradan 22 yıl geçmesine rağmen hiçbir değişiklik yapılmadığını hatırlattı.

TES NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Karakaş, TES’in en geç 30 Haziran 2026’da yürürlüğe girmesinin planlandığını, fakat bu tarihin de ertelenebileceğini söyledi. Karakaş, "Önceki OVP’lerde 2024 ve 2025 için de hedefler vardı ama gerçekleşmedi. 2026’da da uygulamaya alınamayacağını düşünüyorum" dedi.

"EK PRİM YÜKÜNÜ NE İŞÇİ NE İŞVEREN KALDIRAMAZ"

Karakaş, hem işçi hem işveren tarafının TES’e sıcak bakmadığını da vurgulayarak, "Şu anda işverenler, SGK primleri ve işsizlik sigortasıyla yüzde 37,75 oranında yük altındalar. Buna ek bir prim yükünü ne işçi ne işveren kaldırabilir. Dolayısıyla TES’in kıdem tazminatı aktarılmadan yürürlüğe girmesi imkansız" ifadelerini kullandı.

"MAAŞ KESİNTİSİ ASGARİ ÜCRETLİYİ ZORLAR"

Henüz resmi bir taslak yayınlanmadığını belirten Karakaş, TES’in temel hedefinin ülke tasarruflarını artırmak ve ileride emekli maaşlarında yaşanabilecek dramatik düşüşlerin önüne geçmek olduğunu söyledi. Sistemin, 2017’de hayata geçirilen Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) geliştirilmiş versiyonu olacağına dikkat çekti.

Karakaş, kamu çalışanlarının sisteme kolayca entegre edilebileceğini, ancak asgari ücretlilerin maaşlarından yapılacak yüzde 3’lük kesintiyle zorlanabileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA