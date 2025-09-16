Emekli Maaşı Zammı 2026 Son Dakika: SSK ve Bağkur İçin 4 Farklı Hesap! Hangi Maaş Ne Kadar Oranla Artacak?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de 16 milyon emeklinin gözü 2026 yılının ocak ayında yapılacak olan maaş artışlarında. Temmuz ayında SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 16,67 oranında yapılan zammın ardından, ocak dönemi için yeni oranların ne olacağı şimdiden merak konusu. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri, Orta Vadeli Program (OVP) öngörüleri ve Piyasa Katılımcıları Anketi verileri doğrultusunda dört farklı senaryo ortaya çıktı. Peki emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Hangi maaş ne kadar artış alacak? İşte TÜİK verileri ve ekonomi yönetiminin beklentilerine göre hazırlanan yeni emekli maaşı tablosu…

TEMMUZ VE AĞUSTOS ENFLASYON RAKAMLARI SONRASI İLK RAKAMLAR BELİRLENDİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,06, ağustos ayı enflasyonu ise yüzde 2,04 oldu. Bu rakamlarla birlikte iki aylık enflasyon verisi netleşti ve ocak zammı için ilk ipuçları geldi. Yıllık enflasyon oranı ağustos itibarıyla yüzde 32,95’e ulaştı.

SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışları doğrudan 6 aylık enflasyon verilerine göre hesaplandığı için temmuz ve ağustosta açıklanan rakamlar büyük önem taşıyor. Geriye kalan dört ayın verisi de belli olduğunda ocak zammının kesin yüzdesi ortaya çıkacak. Ancak Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin tahminleri şimdiden dört farklı hesaplama senaryosunu ortaya koydu.

MERKEZ BANKASI VE PİYASA KATILIMCILARIN THMİNLERİ

Merkez Bankası’nın üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu için enflasyon beklentisi yüzde 25 ile 29 aralığında açıklandı. Bu tahminlerin alt bandı gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 7,14 olacak, üst bandı gerçekleşirse oran yüzde 10,56’ya çıkacak.

Orta Vadeli Program’da (OVP) 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,5 olarak belirlendi. Bu senaryoda 6 aylık enflasyon yüzde 10,14 olacak. Ayrıca eylül ayında açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu beklentisi yüzde 29,86 olarak kaydedildi. Bu durumda ocakta yapılacak zam oranı yüzde 11,3’e ulaşacak.

Böylece ocak 2026 için SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışları yüzde 7,14, yüzde 10,14, yüzde 10,56 ve yüzde 11,3 olmak üzere dört farklı hesaplama üzerinden şekilleniyor.

2026 Ocak Emekli Maaşı Tüm Hesaplama Tablosu

Ocak ayında uygulanacak dört senaryoya göre emekli maaşları şu şekilde şekillenecek:

• Mevcut Maaş: 16.881 TL

Yüzde 7,14 zamlı: 18.086 TL

Yüzde 10,56 zamlı: 18.663 TL

Yüzde 10,14 zamlı: 18.592 TL

Yüzde 11,3 zamlı: 18.788 TL

• Mevcut Maaş: 17.000 TL

Yüzde 7,14 zamlı: 18.213 TL

Yüzde 10,56 zamlı: 18.795 TL

Yüzde 10,14 zamlı: 18.723 TL

Yüzde 11,3 zamlı: 18.921 TL

• Mevcut Maaş: 17.500 TL

Yüzde 7,14 zamlı: 18.749 TL

Yüzde 10,56 zamlı: 19.348 TL

Yüzde 10,14 zamlı: 19.274 TL

Yüzde 11,3 zamlı: 19.477 TL

• Mevcut Maaş: 18.000 TL

Yüzde 7,14 zamlı: 19.285 TL

Yüzde 10,56 zamlı: 19.900 TL

Yüzde 10,14 zamlı: 19.825 TL

Yüzde 11,3 zamlı: 20.034 TL

• Mevcut Maaş: 19.000 TL

Yüzde 7,14 zamlı: 20.356 TL

Yüzde 10,56 zamlı: 21.006 TL

Yüzde 10,14 zamlı: 20.926 TL

Yüzde 11,3 zamlı: 21.147 TL

• Mevcut Maaş: 20.000 TL

Yüzde 7,14 zamlı: 21.428 TL

Yüzde 10,56 zamlı: 22.112 TL

Yüzde 10,14 zamlı: 22.028 TL

Yüzde 11,3 zamlı: 22.260 TL

• Mevcut Maaş: 25.000 TL

Yüzde 7,14 zamlı: 26.785 TL

Yüzde 10,56 zamlı: 27.640 TL

Yüzde 10,14 zamlı: 27.535 TL

Yüzde 11,3 zamlı: 27.825 TL

• Mevcut Maaş: 30.000 TL

Yüzde 7,14 zamlı: 32.142 TL

Yüzde 10,56 zamlı: 33.168 TL

Yüzde 10,14 zamlı: 33.042 TL

Yüzde 11,3 zamlı: 33.390 TL

• Mevcut Maaş: 35.000 TL

Yüzde 7,14 zamlı: 37.499 TL

Yüzde 10,56 zamlı: 38.696 TL

Yüzde 10,14 zamlı: 38.549 TL

Yüzde 11,3 zamlı: 38.955 TL

• Mevcut Maaş: 40.000 TL

Yüzde 7,14 zamlı: 42.856 TL

Yüzde 10,56 zamlı: 44.224 TL

Yüzde 10,14 zamlı: 44.056 TL

Yüzde 11,3 zamlı: 44.520 TL

Kaynak: Sabah