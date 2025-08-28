İşsizlik Fonu Patrona Çalışıyor: İşsiz Sayısı Arttı, Başvuranların Yarısı Ödenekten Yararlanamadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İktidarın ekonomi politikalarının etkisi, işsiz sayısına yansıdı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, İşsizlik oranı da 0.3 puan yükselerek yüzde 8.6’ya çıktı. İşsizlikteki artış, İşsizlik Sigortası Fonu’na başvurularda da kendini gösterdi. Ocak-Haziran döneminde 860 bin 866 kişi İŞKUR’a işsizlik maaşı için başvurdu. Ancak başvuruların yalnızca 416 bin 425’i ödeme alabildi. İşsizlerin yüzde 51’i, yani 444 bin 441 kişi ödenekten yararlanamadı.

İşsizlik ödeneğine başvuran her dört kişiden biri en az ön lisans mezunu olurken, işsiz kalan diplomalı her 10 kadından 4’ü de devlet desteğinden faydalanamadı.

FON PATRONA YARIYOR

İşsizlerin can simidi olması gereken fon, adeta patronlara kaynak aktarılan bir yapıya dönüştü. Bu yılın 7 ayında işsizlere ödenen toplam tutar 43 milyar 774 milyon TL’de kalırken, işverenlere aktarılan tutar 48 milyar 994 milyon TL’ye ulaştı. İşverenler, işsizlerden 5.2 milyar TL daha fazla destek aldı. Ayrıca “aktif işgücü programı” ve “işbaşı eğitim” gibi başlıklarla patronlara 44 milyar 742 milyon TL daha aktarıldı. Bu destekler, işsizlere ödenen miktarın 2.1 katına denk geldi.

CHP'Lİ TAŞCIER'DEN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, fonun amacı dışında kullanılmasının hem işsizleri hem çalışanları cezalandırdığını belirtti. Taşcıer, “Kur Korumalı Mevduat için 2 trilyon 460 milyar lirayı gözünü kırpmadan yakan iktidar, 10 bin 323 liralık işsizlik ödeneğini 444 bin 441 kişiye çok gördü. 25-29 yaş aralığında 188 bin 607 genç, işsizlik ödeneğine başvurmak zorunda kaldı. 109 bini yok sayıldı. İşsizlik fonundan patronlara milyarlarca lira akıtılıyor ama istihdamda artış yok, işsizlik rekor kırıyor. Fon işsize değil patrona çalışıyor” ifadelerini kullandı.

