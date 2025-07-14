İşsizlik Sigortası Fonu'na İlişkin Yeni Karar: Yüzde 50'ye Çıkarıldı

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İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanımına dair önemli bir düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı ile, fon gelirlerinden kullanılacak pay 2025 yılı için yüzde 30’dan yüzde 50’ye yükseltildi.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 48’inci maddesi uyarınca fonun, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak ve işsizlikle mücadeleye katkı sunmak gibi çeşitli amaçlarla kullanılması öngörülüyor. Yapılan değişiklikle, fon gelirlerinden bu amaçlar doğrultusunda ayrılabilecek pay 2025 yılı itibarıyla yarıya çıkarılmış oldu.

İlgili düzenleme kapsamında, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına göre eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden, teknolojik dönüşüm nedeniyle işsiz kalması muhtemel kişilerin başka sektörlere yönlendirilmesine kadar birçok alanda destek verilebilecek. Ayrıca, fondan sağlanan kaynaklar ile işe yerleştirme faaliyetleri, istihdamı koruma çalışmaları ve iş gücü piyasasına ilişkin araştırmalar da finanse edilecek. Söz konusu kaynak artışı, aynı zamanda kurum kadrolarında görev yapan sözleşmeli personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeleri kapsayacak şekilde kullanılabilecek.

Kaynak: AA