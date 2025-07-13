CHP'li Gürer Vahim Tabloyu İşaret Etti! 'Giyim Sektöründe 145 Bin Kişi İşinden Oldu'

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Enflasyonun fahiş artışı, Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısında dibe vurması ve maliyetlerin fırlaması derken, ülkede pek çok sektör büyük bir kriz içine saplandı. Özellikle hazır giyim sektöründe yaşanan buhran pek çok kişinin işsiz kalmasına neden olurken, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuyla ilgili çözüm çağrısında bulundu.

Hazır giyim sektörü verilerinin 2022-2024 yılları arasında bir geriye gidişi gösterdiğini vurgulayan Gürer, "145 bin işçi işinden olup 3,3 milyar dolarlık ihracat kaybı yaşandı. Sektör, faiz politikalarından olumsuz etkilenerek başa baş noktasının altında bir gelir ile sorunlar yaşamaya başladı. Farklı ülkelerde yatırımlara yönelen iş insanları, gelir-gider dengelerini sağlamakta zorlanmakta; bu da sektörün daralmasına yol açıyor. Ülkemizin önemli üretim alanlarından biri olan tekstil sektörüne, artık daha çözümcü bir anlayışla bakmak şart olmuştur" ifadelerini kullandı.

'FABRİKALAR KAPANACAK'

Sektör uzmanlarının bu sorunu işaret ettiğini belirten CHP'li vekil, fabrikaların kapanacağı bir sürecin hızlanarak yaşanacağını tahmin ettiklerini, sorunun giderek derinleştiğini gözlemlediğini ifade etti. CHP Milletvekili, "2018 yılının 7.ayından 2025 yılının 6. ayına kadar geçen süreçte 298 tekstil ve 81 giyim sektöründe bulunan şirket konkordato ilan etti" diye konuştu.

30 BİN KİŞİ İŞSİZLİK TEHLİKESİNDE

Tekstil sektöründe 2025 yılında işlerin hiç iyi gitmediğini ve birçok kentte iş insanlarının içine düştükleri sorunları anlattığından bahseden Ömer Fethi Gürer, “Bu yıl da gerilemenin devam edeceğine işaret ediyorlar. Sürecin çözümcü bir yaklaşımla ele alınmasının zamanı geldi de geçiyor. 2025 yılı için öngörülen kaybın 1 milyar doları bulacağı belirtiliyor. Yaklaşık 30 bin kişi sektörde işsiz kalma riskiyle karşı karşıya" dedi.

Türkiye için çok önemli olan tekstil sektörünün yurt dışı pazarında da olumsuz bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu bildiren Gürer, "2025 yılının ilk 6 ayında sektör, 2024 yılı ihracatına göre %6,5 oranında bir gerileme yaşamıştır. Tekstil için önemli pazar olan AB kıtası hazır giyim alımlarını %16, ABD ise %10 artırmışken; ülkemizde gerileyen bu alana farklı ülkelerden pazar payı arttığı ve rekabet sıkıntılarının da büyüdüğü görülmektedir. Bu da sektörün ana pazarlarını kaybetmeye başladığının en açık göstergesidir. Bu süreç, sorunları daha da tetikleyecektir" değerlendirmesinde bulundu.