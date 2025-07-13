Korkunç Süreç Başladı! Her Ay 10 Bin Kişi İşsiz Kalacak

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay, sektörün içinde bulunduğu krizi işaret ederek devletten destek talep etti. 4.6 milyar dolarlık üretim kaybı olduğunu anlatan Narbay, "Tekstille birlikte her ay 10 bin kişi işini kaybediyor. Sene sonunda 100 bini aşkın kişi işini kaybedecek. Bu dehşet bir rakam" dedi.

Korkunç Süreç Başladı! Her Ay 10 Bin Kişi İşsiz Kalacak
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Türkiye’de ekonomik kriz giderek tırmanırken, pek çok sektör bu durumdan etkilenmeye devam ediyor. Ülkede istihdam ve ihracatın ana sektörü olan hazır giyimde de tablo giderek daha karanlık bir hale geliyor. Son iki yılda tekstil ve hazır giyimde 300 bin kişi işinden olurken, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Toygar Narbay dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Nefes gazetesinden Şehriban Kıraç'a konuşan Narbay, ekonomi yönetiminin üretimi öncelemesi gerektiğini vurgulayarak destek beklediklerini ifade etti. Toygar Narbay, hazır giyim ihracatının dünya hazır giyim ihracatındaki payının yüzde 3.81 iken, şu anda yüzde 3.1’e gerilediğini hatırlatarak, "Kâr etmek için değil, hayatta kalmak için destek istiyoruz" diye konuştu.

Korkunç Süreç Başladı! Her Ay 10 Bin Kişi İşsiz Kalacak - Resim : 1

'1 MİLYAR DOLARLIK KAYIP 31 BİN 500 İŞSİZ DEMEK'

Maliyet sebebiyle fiyatların çok yüksek olduğunu ve pazar kaybettiklerini belirten Narbay, "4.6 milyar dolarlık üretim kaybı nedeniyle 145 bin kişi işini kaybetti. 2 yıl içerisinde tekstille birlikte işini kaybedenlerin sayısı 300 bini buldu. Hazır giyimde her 1 milyar dolarlık kayıp 31 bin 500 kişinin işsiz kalması demek" dedi.

İlk 4 ayda hazır giyim ithalatının yüzde 29 artıp 1.4 milyar dolar olduğunu aktaran Toygar Narbay, "Yılın geri kalanında 1 milyar dolar daha ithalat yapacağız, ihracatta da 1 milyar dolarlık kayıp olursa demek ki 63 bin kişi daha işini kaybedecek. Tekstille birlikte her ay 10 bin kişi işini kaybediyor. Sene sonunda 100 bini aşkın kişi işini kaybedecek. Bu dehşet bir rakam" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Nefes Gazetesi

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