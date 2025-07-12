Düzenli Gemi Seferlerinde Yeni Düzenlemeler Yürürlüğe Giriyor

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Yönetmeliğe, gemilerin genel durumu ve teknik yeterliliğinin değerlendirilmesine yönelik "durum değerlendirme denetimi" tanımı eklendi. 25 yaşından büyük ve klas belgesi olmayan gemiler için bu denetimler, yetkilendirilmiş klas kuruluşları tarafından yapılacak.

SEFER PROGRAMLARI DSBS ÜZERİNDEN BİLDİRİLECEK

İşletmeciler, sefer programlarında yapılacak değişiklikleri en az 1 hafta öncesinden "Düzenli Seferler Bilgi Sistemi" (DSBS) üzerinden idareye bildirmekle yükümlü olacak. Ayrıca, yoğunluk yaşanan özel günlerde ek seferler düzenlenebilecek. Bu ek seferler, kıyı tesislerinin işleyişini aksatmamak ve diğer işletmecilerin seferlerini etkilememek kaydıyla yapılabilecek.

HAT İZİNLERİ VE SİGORTALARDA YENİ DÜZEN

Kiralık olarak işletilen bir gemi satın alındığında, mevcut hat izni belgesi süresi doluncaya kadar geçerli olacak. Düzenli sefer yapan tüm gemiler, Bakanlıkça ilan edilen kulüp veya sigorta kuruluşlarından zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlü olacak.

Başka bir işletmeciye ait hatta hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılacak gemiler için ise ilave hat izni alınması gerekecek.

AYAKBASTI ÜCRETLERİNE TL DÜZENLEMESİ VE TAVAN FİYAT

Kıyı tesislerinde araç ve yolcular için alınan ayakbastı ve benzeri ücretlerin Türk lirası üzerinden belirlenmesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca bu ücretlerde tavan tutar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenecek. Amaç; hizmet kalitesini artırırken serbest ve sürdürülebilir rekabeti sağlamak.

KKTC SEFERLERİNE ÖZEL UYGULAMA ESNEKLİĞİ

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında yapılan deniz taşımacılığı faaliyetlerinde, Bakanlık gerekli gördüğü takdirde alternatif uygulamalar devreye alabilecek.

LİMAN DENETİMİ VE UYGUNLUK KRİTERLERİ GENİŞLETİLDİ

Türk bayraklı gemiler için önsörvey, yabancı bayraklı gemiler için ise liman devleti denetimi zorunlu olacak. Gemilere uygunluk yazısı verilebilmesi için, geminin bulunduğu mutabakat muhtıralarında kara listede yer almaması ve sertifikalarının güvenilir kuruluşlarca verilmiş olması gerekecek. Aksi halde hat izni verilmeyecek.

BİLET SATIŞINA DİJİTAL DÜZENLEME GELDİ

Şehirlerarası taşımacılık ve Güney Marmara ile Ege adalarına yapılan yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde, işletmeciler online bilet satış sistemi kurmak zorunda olacak. Satışlarda, en fazla %10’luk bilet kotası sınırı uygulanacak.

TİCARET UNVANI DEĞİŞİKLİĞİNE 5 GÜN İÇİNDE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

İşletme adı veya ticaret unvanı değiştiğinde, liman başkanlığına en geç 5 iş günü içinde bildirim yapılması gerekecek. İdare, yeni belge düzenlenmesi için 2 aylık süre tanıyacak. Bu süreçte seferler mevcut izinlerle devam edecek.

YENİ KURALLAR 3 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik hükümleri, 3 ay sonra yürürlüğe girecek. Düzenleme ile deniz ve iç su taşımacılığının hem teknik hem de idari altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA