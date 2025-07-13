Türkiye Fiyatları Avrupa’yı Solladı! Çeşme Fransa İle Yarışıyor… 1 Haftalık Tatilde Dudak Uçuklatan Fark

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Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’ün haberine göre, Denge Değerleme Avrupa Bölge Müdürü Cem Kurt Türkiye’deki kiralık yazlık fiyatları ile Avrupa’daki fiyatları karşılaştırdı.

2025 yaz döneminde temmuz-ağustos aylarında dört kişilik bir ailenin bir hafta süreyle Avrupa’da tatil lokasyonlarında konaklayabileceği yazlık konutların kirası ülkelere göre değişti.

YUNANİSTAN'DA 55, FRANSA'DA 60 BİN

Buna göre gözde turist rotası Yunanistan Santorini’de yazlık daireler için kira fiyatları haftalık 55-65 bin TL’den başlarken, Mykonos’ta bu fiyat 120-160 bin TL olarak başladı. İtalya’nın ünlü tatil beldesi Amalfi’de 30-50 bin TL’den başlayan kiralar, Sardunya’da 45-75 bin TL, Puglia’da da 60-120 bin TL olarak değişti.

Fransa’nın en gözde tatil beldesi olan Saint-Tropez’de dairelerin haftalık fiyatlarının 60-150 bin TL, Karadağ’da ise Budva’da haftalık konut fiyatları, konum, manzara ve iç özelliklerine göre 25 bin TL ile 90 bin TL arasında kaydedildi.

İspanya’nın önemli sahil kentlerinden Valencia’da haftalık bedeller 40-100 bin TL aralığında değişiyor.

TÜRKİYE FİYATLARI CEP YAKTI

Cem Kurt’un verdiği bilgiye göre aynı dönemde Türkiye’deki fiyatlar ise şöyle: İzmir Çeşme’de yazlık konutlar 40-90 bin TL, Alaçatı’da 60-110 bin arasında. Villa fiyatları ise Çeşme Merkez ve Ilıca’da 60-200 bin TL, Alaçatı’da 70-200 bin TL seviyesinde.

Bodrum’da Gündoğan, Yalıkavak, Göltürkbükü gibi lokasyonlarda yazlık daire fiyatları 60-200 bin TL; Gümüşlük, Ortakent, Turgutreis, Bitez ve Bodrum merkez gibi lokasyonlarda ise 40-120 bin TL aralığında.

Muğla Fethiye’de daire tipi yazlık konut fiyatları haftalık 30-75 bin TL, villa kiraları ise 60-150 bin TL seviyesinde. Marmaris’i tercih edenler ise daire tipi yazlık için haftalık 25-90 bin TL.

Antalya Kaş’ta daire tipi yazlık 30-70 bin TL aralığında, Kemer’de ise 25-50 bin TL.

Kaynak: Hürriyet