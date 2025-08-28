81 İlde Sığınakların Nereye Yapılacağı Belli Oldu: 40 Yıllık Yönetmelik Baştan Aşağı Değişiyor

Milli İstihbarat Akademisi’nin önerisiyle başlayan çalışmalar kapsamında 81 ilde sığınakların yapılacağı yerler netleşti. Millet bahçelerinin altı başta olmak üzere şehir merkezlerinde kolay ulaşılabilir güvenli alanlar oluşturulacak, 1987’den bu yana yürürlükte olan yönetmelik ise tamamen yenilenecek.

Türkiye’de 40 yıldır yürürlükte olan 'Sığınak Yönetmeliği' tamamen yenileniyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre 81 ilde yapılacak sığınakların yerleri netleşti. Millet bahçelerinin altı başta olmak üzere şehir merkezlerinde vatandaşların kolayca ulaşabileceği güvenli alanlar inşa edilecek. Yeni düzenleme ile hem güncel standartlara uygun modern altyapı sağlanacak hem de olası tehditlere karşı sivillerin korunması amaçlanacak.

YÖNETMELİK BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞİYOR

Edinilen bilgilere göre, sığınaklarla ilgili mevzuatta köklü değişiklikler içeren düzenlemede son aşamaya gelindi. Planlanan düzenleme ile hem güncel standartlara uygun modern altyapı sağlanacak hem de şehir merkezlerinde daha erişilebilir güvenlik alanları inşa edilecek.

81 İlde Sığınakların Nereye Yapılacağı Belli Oldu: 40 Yıllık Yönetmelik Baştan Aşağı Değişiyor - Resim : 1

1987’DEN BERİ YÜRÜRLÜKTE OLAN YÖNETMELİK DEĞİŞİYOR

Türkiye’de halen 1987 tarihli 'Sığınak Yönetmeliği' uygulanıyor. Bu yönetmelik, belirli büyüklükteki yapılarda sığınak bulunmasını zorunlu kılıyor. Mevcut düzenlemeye göre her bağımsız bölüm için kişi sayısı 4 olarak kabul ediliyor ve kişi başına en az net bir metrekarelik sığınak alanı şart koşuluyor.

KONAKLAMA TESİSLERİNDE ÖZEL ŞARTLAR

Mevcut yönetmelik kapsamında yurt, koğuş, pansiyon, misafirhane, otel, bakımevi, yatakhane ve hastane gibi tesislerde ise farklı bir hesaplama yapılıyor. Bu tür konaklama amaçlı yapılarda onaylı mimari projede belirtilen yatak sayısının yüzde 20 fazlası sığınak planlamasında esas alınıyor.
Yeni yönetmeliğin hayata geçmesiyle birlikte, hem millet bahçeleri hem de farklı bölgelerde vatandaşlara güvenlik sağlayacak modern sığınaklar inşa edilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ÇOK OKUNANLAR
