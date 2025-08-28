Dövizde Dalgalanma Sürüyor! İşte Güncel Kur Rakamları...

Döviz piyasalarında dalgalı seyir sürüyor. Küresel gelişmeler ve TCMB'nin faiz adımları, dolar ve euro kurlarında etkisini gösteriyor. Dolar 41,04 TL, euro ise 47,63 TL seviyelerinde işlem görüyor. İşte döviz kurlarında son tablo…

Son Güncelleme:
Döviz cephesindeki hareketlilik bugünkü işlemlerde de devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün için doların efektif alış kurunu 40,9343 TL, satış kurunu ise 41,0983 TL olarak duyurdu. Önceki gün bu rakamlar sırasıyla 40,9126 TL ve 41,0766 TL olarak kayıtlara geçmişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde euro/dolar paritesi 1,1607, sterlin/dolar paritesi 1,3468 ve dolar/yen paritesi 147,753 seviyesinde işlem görüyordu.

YENİ GÜNE NASIL BAŞLADI?

Yeni işlem gününe gelindiğinde ise Dolar/TL kuru 41,0431 liradan alış, 41,0466 liradan satış fiyatıyla işlem görüyor. Euro/TL ise sabah saatleri itibarıyla 47,6316 seviyelerinde seyrediyor.

