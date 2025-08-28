Hal Yasası Değişiyor, Detaylar Belli Oldu: Bunu Yapmayan Marketler Yandı, 50 Milyon Lira Cezası Var!

Marketlere doğrudan üreticiden alım şartı getiriliyor, aykırı davrananlara 50 milyon TL ceza kesilecek. Hal Kanunu taslağıyla üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı azaltılacak. Yeni düzenlemenin 1 Ekim’den sonra Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Ticaret Bakanlığı’nın kamuoyu görüşüne açtığı Hal Kanunu taslağıyla üretici ile tüketici fiyatları arasındaki makasın daraltılması hedefleniyor. Taslak düzenleme ile üretici örgütlerine toptancı hal kurmaları için bedelsiz yer tahsis edilecek, büyük marketler ise sattıkları sebze ve meyvenin en az yüzde 20’sini doğrudan üreticiden almak zorunda olacak.

Marketlere doğrudan üreticiden alım şartı getiriliyor.

BAKAN BOLAT'TAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sebze ve meyve fiyatlarında aracılık maliyetlerini azaltmayı amaçlayan düzenlemeyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, “1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren Hal Kanunu’nda, çeşitli tarihlerde değişiklikler yapılmış olup, sektörden gelen talepler ve uygulamadan kaynaklanan ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle değişiklik çalışmaları yürütülüyor.” dedi. Bolat, sebze-meyve toptan ve perakende fiyatlarının sıkı şekilde denetlendiğini, aykırı uygulamalara ise yaptırım uygulandığını hatırlattı.

Yeni düzenlemenin 1 Ekim’den sonra Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

TASLAK DETAYLARI BELLİ OLDU

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberinde yer alan bilgiye göre taslağın detayları belli oldu. Taslağa göre üreticilere kira, arsa, depolama ve nakliye desteği verilecek. Belirlenen oranlarda üreticiden doğrudan alım yapmayan marketlere her yıl için 50 milyon TL’ye kadar ceza kesilecek. Ayrıca aynı hal içinde komisyoncular arasında mal devri yasaklanacak. Serbest rekabeti engelleyen anlaşmalar veya fiyat manipülasyonlarına ilişkin cezalarda da artışa gidilerek mevcut 177 bin 340 TL olan idari para cezası 1 milyon TL’ye çıkarılacak. Bozulan ürünleri usule aykırı şekilde imha edenlere de 200 bin TL ceza uygulanacak. Düzenlemenin, TBMM’nin 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılı sonrasında gündeme alınarak yasalaştırılması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı
