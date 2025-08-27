Hazır Olun! Her Şeyi Değiştirecek Sistem Geliyor: 'Devrim Niteliğinde' Diyerek Tarih Açıklandı

Türkiye, 5G teknolojisi için düğmeye bastı. İhalenin bu yıl yapılması, 2026’da ise ülke genelinde hizmete girmesi planlanıyor. Yeni sistem hız, kapasite ve düşük gecikmeyle iletişimde devrim yaratacak.

Son Güncelleme:
Türkiye, 2G’den 4,5G’ye uzanan mobil haberleşme yolculuğunun ardından şimdi de 5G teknolojisine geçiş için hazırlanıyor. Resmi Gazete’de 16 Ağustos 2025’te yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 5G ihalesi için gerekli asgari değerler belirlendi ve resmi süreç başladı.

İHALE BU YIL, KULLANIM GELECEK YIL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ihalenin eylül-ekim döneminde ilan edileceğini, 2026 yılı içerisinde ise 5G’nin ülke genelinde kullanılmaya başlanacağını açıkladı. Şu anda Türkiye’de 5G teknolojisi sınırlı ölçüde; İstanbul Havalimanı, dört büyük futbol takımının stadyumları ve TBMM’nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 30 tesiste deneyimlenebiliyor.

"2026 DÖNÜŞÜM YILI OLACAK"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) büyük veri ve yapay zekâya ilişkin raporunda, 5G’nin getireceği yenilikler detaylı şekilde sıralandı. Buna göre:

Daha yüksek hız: Laboratuvar ortamında 7,5 Gbit/s, gerçek şebekelerde ise 4,7 Gbit/s hız test edildi.

Daha düşük gecikme: Veri indirme sürelerinin 1-10 milisaniyeye düşmesi bekleniyor.

Daha geniş kapasite: 20 milyardan fazla cihaz için 1 GB’a kadar veri iletim imkânı sağlanacak.

Yeni teknolojiler: VR, Metaverse, nesnelerin interneti, otonom araçlar ve yapay zekâ uygulamaları 5G ile büyük ivme kazanacak.

Kesintisiz iletişim: 500 km/saat hızda bile bağlantı kopmadan devam edecek.
Enerji tasarrufu: Daha verimli pil kullanımıyla cihazlarda %90’a varan enerji tasarrufu sağlanacak.

KİŞİYE ÖZEL ŞEBEKE DÖNEMİ

5G’nin sunduğu slicing özelliği ile şebeke kapasitesi ihtiyaca göre bölünebilecek. Böylece aynı bina içinde katlara ya da odalara özel şebeke tanımlamaları yapılabilecek. Bu kişiselleştirilmiş sistem, servislerin yeteneklerini en üst düzeye çıkaracak.

Kaynak: AA

