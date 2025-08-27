41 Yıllık Dev Temizlik Markası İflasın Eşiğinde! Ekonomik Krize Daha Fazla Dayanamadı

1984 yılından bu yana kozmetik ve temizlik sektöründe faaliyet gösteren GreenX Kozmetik, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirkete 3 aylık geçici mühlet verirken alacaklılara da itiraz için süre tanıdı.

Türkiye’nin köklü kozmetik üreticilerinden GreenX Kozmetik, ekonomik darboğazı aşamayarak konkordato ilan etti. Oto ve oda kokularının yanı sıra temizlik ve kişisel bakım ürünleri de üreten şirket için İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI

Mahkeme ilanında, alacaklıların konkordato talebine 7 gün içinde itiraz edebileceği ve konkordato mühletinin verilmesini gerektirecek bir durum bulunmadığını kanıtlarıyla ileri sürebileceği belirtildi. Ayrıca şirketin mali yapısının denetlenmesi için 3 konkordato komiseri görevlendirildi.

DURUŞMA TARİHİ BELİRLENDİ

GreenX Kozmetik ve bağlı şirketi Göker İthalat İhracat Pazarlama Ltd. Şti. için açılan konkordato davasında duruşma tarihi de açıklandı. Buna göre kritik duruşma 19 Kasım 2025 saat 13.30’da yapılacak.

41 YILDIR PİYASADAYDI

1984’te kurulan GreenX Kozmetik, 41 yıldır sektörde yer alıyordu. Oto bakım ürünlerinden ev temizlik malzemelerine, kişisel bakım ürünlerinden oda kokularına kadar geniş bir ürün yelpazesiyle bilinen şirketin, konkordato sürecinden çıkıp çıkamayacağı önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.

