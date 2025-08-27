Dev Markaya Soruşturma Açıldı! Zincir Marketlerin Vazgeçilmeziydi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Ayca Süt Ürünleri AŞ hakkında Rekabet Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı. Şirketin, alıcılarının satış fiyatlarını belirleyip belirlemediği ve bayilerine rekabeti kısıtlayıcı şartlar getirip getirmediği incelenecek.

Rekabet Kurumu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Ayca Süt Ürünleri AŞ hakkında yürütülen ön araştırmanın tamamlandığını duyurdu. Araştırma kapsamında, şirketin yeniden satış fiyatlarını belirlemek, bayilerine müşteri ve bölge kısıtı koymak, ayrıca belirsiz süreli rekabet etmeme şartı getirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediği incelendi.

ZİNCİR MARKETLERE DE ÜRETİM YAPIYOR

Ayca Süt Ürünleri, "Ayca" ve "Beydede" markalarıyla birlikte zincir marketler için özel markalı süt ve süt ürünleri de üretiyor. Yapılan değerlendirmeler sonucunda elde edilen bilgi ve belgelerin 'ciddi ve yeterli' olduğuna karar veren Rekabet Kurulu, şirket hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

SORUŞTURMA KARARI CEZA ANLAMINA GELMİYOR

Rekabet Kurumu ayrıca, alınan soruşturma kararlarının şirketlerin kesin olarak kanunu ihlal ettiği ya da cezai yaptırımla karşı karşıya kalacağı anlamına gelmediğini vurguladı. Sürecin detayları soruşturma sonunda netleşecek.

