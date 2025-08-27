Dev Markaya Soruşturma Açıldı! Zincir Marketlerin Vazgeçilmeziydi

Zincir marketler için de üretim yapan Ayca Süt Ürünleri AŞ hakkında Rekabet Kurulu soruşturma başlattı. Şirketin rekabeti kısıtlayıcı uygulamalar yapıp yapmadığı incelenecek.

Dev Markaya Soruşturma Açıldı! Zincir Marketlerin Vazgeçilmeziydi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Ayca Süt Ürünleri AŞ hakkında Rekabet Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı. Şirketin, alıcılarının satış fiyatlarını belirleyip belirlemediği ve bayilerine rekabeti kısıtlayıcı şartlar getirip getirmediği incelenecek.

Rekabet Kurumu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Ayca Süt Ürünleri AŞ hakkında yürütülen ön araştırmanın tamamlandığını duyurdu. Araştırma kapsamında, şirketin yeniden satış fiyatlarını belirlemek, bayilerine müşteri ve bölge kısıtı koymak, ayrıca belirsiz süreli rekabet etmeme şartı getirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediği incelendi.

ZİNCİR MARKETLERE DE ÜRETİM YAPIYOR

Dev Markaya Soruşturma Açıldı! Zincir Marketlerin Vazgeçilmeziydi - Resim : 1

Ayca Süt Ürünleri, "Ayca" ve "Beydede" markalarıyla birlikte zincir marketler için özel markalı süt ve süt ürünleri de üretiyor. Yapılan değerlendirmeler sonucunda elde edilen bilgi ve belgelerin 'ciddi ve yeterli' olduğuna karar veren Rekabet Kurulu, şirket hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

SORUŞTURMA KARARI CEZA ANLAMINA GELMİYOR

Rekabet Kurumu ayrıca, alınan soruşturma kararlarının şirketlerin kesin olarak kanunu ihlal ettiği ya da cezai yaptırımla karşı karşıya kalacağı anlamına gelmediğini vurguladı. Sürecin detayları soruşturma sonunda netleşecek.

Online Alışverişe Yeni ÖTV ve KDV Geliyor! Limit Sıfırlanacak mı? Bakanlık Noktayı KoyduOnline Alışverişe Yeni ÖTV ve KDV Geliyor! Limit Sıfırlanacak mı? Bakanlık Noktayı KoyduEkonomi

Türkiye'de Alarm Verildi! TEMU'dan Satılan Bu Ürünlerde Kanserojen Madde ÇıktıTürkiye'de Alarm Verildi! TEMU'dan Satılan Bu Ürünlerde Kanserojen Madde ÇıktıEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Rekabet Kurulu Zincir Market
Vergi Kaçakçılığıyla Mücadelede Yeni Dönem! ‘Haberim Yoktu’ Dönemi Bitiyor: 1 Ekim’den Sonra Bunu Yapana Hapis Cezası 'Haberim Yoktu' Dönemi Bitiyor! 1 Ekim’den Sonra Bunu Yapana Hapis Cezası Var
İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne’ye Kötü Haber! Meteoroloji Duyurdu: Bir Anda Tepetaklak Olacak, Hazırlıklı Olun İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne’ye Kötü Haber
Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıtta Dev Zam! Benzin Fiyatları Yükseldi… 27 Ağustos 2025 Benzin, Motorin Ve LPG Fiyatları Akaryakıtta Dev Zam
Kayıp Rus Yüzücü Hakkında Flaş Gelişme! Türk Sporcu O Anları Tek Tek Anlattı: 'Bro Bro' Diye Seslendim Ama... Kayıp Rus Yüzücü Hakkında Flaş Gelişme! O Anları Tek Tek Anlattı: 'Bro Bro' Diye Seslendim Ama...
ÇOK OKUNANLAR
1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat! SGK Müjdeli Haberi Verdi: Erken Emeklilik Kapısı Aralandı 1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat
Ekranların Parlak Yüzüydü: Fazla Kiloları Yüzünden Depresyona Girdi! Onur Büyüktopçu’nun Son Halini Görenler Şaşıp Kalıyor, Ne Yaptın Sen Böyle! Son Halini Gören Şaşıp Kalıyor
İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne’ye Kötü Haber! Meteoroloji Duyurdu: Bir Anda Tepetaklak Olacak, Hazırlıklı Olun İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne’ye Kötü Haber
Galatasaray Son Duvarını Sağlama Alıyor! Altay Bayındır Devreye Girdi: Cimbom Yeni Kalecisini İngiltere’den Getiriyor Cimbom, İngiltere'den Alıp Getiriyor
Kılıçdaroğlu Cephesinden Belediyeler ve Kurultay Çıkışı... 'Kaçmak Olmaz' Kılıçdaroğlu Cephesinden Kurultay Çıkışı... 'Kaçmak Olmaz'