Online Alışverişe Yeni ÖTV ve KDV Geliyor! Limit Sıfırlanacak mı? Bakanlık Noktayı Koydu

Çin merkezli Temu ve Shein’in Türkiye’deki hızlı yükselişi yeni bir vergi tartışmasını beraberinde getirdi. 30 Euro’luk gümrüksüz alışveriş limitinin sıfırlanacağı iddiaları gündeme gelirken, Ticaret Bakanlığı tartışmalara son noktayı koydu. Peki ucuz alışverişin sonu mu geliyor? İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Online Alışverişe Yeni ÖTV ve KDV Geliyor! Limit Sıfırlanacak mı? Bakanlık Noktayı Koydu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde Türkiye’de hızla popülerleşen Çin merkezli e-ticaret platformları Temu ve Shein, hem ucuz fiyatları hem de tartışmalı ürünleriyle gündemden düşmüyor. 30 Euro’luk gümrüksüz alışveriş limitinin kaldırılacağı ve alışverişlere ek vergiler getirileceği iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Peki ucuz alışverişin sonu mu geliyor? İşte detaylar...

ÜRÜNLERDE KANSEROJEN MADDE ÇIKTI

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, Temu üzerinden sipariş ettikleri ayakkabıların laboratuvar testlerinde çarpıcı sonuçlara ulaştıklarını açıkladı. İçten, "Ürünlerin yüzde 50’sinde yüksek oranda kanserojen, alerjen maddeler ve ağır metaller tespit edildi" dedi. Sonuçların Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a da sunulduğunu belirten İçten, bu platformlara yönelik düzenleme yapılacağının kendilerine iletildiğini söyledi.

Online Alışverişe Yeni ÖTV ve KDV Geliyor! Limit Sıfırlanacak mı? Bakanlık Noktayı Koydu - Resim : 1

LİMİT SIFIRLANACAK MI?

Avrupa Birliği, 150 Euro’luk gümrüksüz alışveriş muafiyetini 2028’e kadar kaldırmayı gündemine alırken, Türkiye’de de benzer bir adım atılacağı yönünde haberler çıkmıştı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, CNBC-e’ye yaptıkları açıklamada iddiaları yalanladı. Ticaret Bakanlığı kaynakları, "Bakanlığın limitleri düşürme ya da sıfırlama yönünde bir çalışması yok. Bu konuda atılmış bir adım bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

YENİ VERGİ YÜKÜ GÜNDEMDE

Öte yandan sektör temsilcileri, alışveriş tutarına göre gümrük vergisi, yüzde 20 KDV, gerekiyorsa ÖTV ve çeşitli ek masrafların uygulanabileceğini belirtiyor. Bu da düşük maliyetle yapılan alışverişlerin tüketici için çok daha pahalı hale gelmesi anlamına geliyor.

Online Alışverişe Yeni ÖTV ve KDV Geliyor! Limit Sıfırlanacak mı? Bakanlık Noktayı Koydu - Resim : 2

SATIŞLAR 300 MİLYON DOLARI AŞTI

Çin merkezli e-ticaret platformlarının Türkiye’deki satış hacmi hızla artıyor. Ekonomim'e konuşan bir kaynak, yalnızca bu platformların Türkiye’ye aylık satışları 300 milyon doları geçmiş durumda. Sektör temsilcileri, "Her gün yaklaşık 10 milyon dolarlık ürün girişi var. Mevzuata aykırı ürünler rahatça ülkeye giriyor. Her ürünün gümrük mevzuatına tabi olması için çalışmalar sürüyor" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de Alarm Verildi! TEMU'dan Satılan Bu Ürünlerde Kanserojen Madde ÇıktıTürkiye'de Alarm Verildi! TEMU'dan Satılan Bu Ürünlerde Kanserojen Madde ÇıktıEkonomi

TEMU'dan Alışveriş Yapanlar Dikkat! Bu Ürünleri Alanlar Pişman Olacak, Türkiye'ye Girişi YasaklanıyorTEMU'dan Alışveriş Yapanlar Dikkat! Bu Ürünleri Alanlar Pişman Olacak, Türkiye'ye Girişi YasaklanıyorEkonomi

Kaynak: CNBC-e

Etiketler
Temu alışveriş
Son Güncelleme:
Özel Yurtlarda Zam Yağmuru Başladı! Üniversite Hayali Zora Girdi Çocukları Özel Yurda Vermek Hayal Oldu
Milyonlarca Memur ve Memur Emeklisinin Beklediği Haber Geldi: Memur Zammı Resmi Gazete'de! Memur Zammı Resmi Gazete'de
Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıtta Dev Zam! Benzin Fiyatları Yükseldi… 27 Ağustos 2025 Benzin, Motorin Ve LPG Fiyatları Akaryakıtta Dev Zam
Yeni Salgın Patlak Verdi! O İlimiz Karantinaya Alındı, Giriş-Çıkışlar Kapatıldı O İlimiz Karantinaya Alındı
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu Cephesinden Belediyeler ve Kurultay Çıkışı... 'Kaçmak Olmaz' Kılıçdaroğlu Cephesinden Kurultay Çıkışı... 'Kaçmak Olmaz'
1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat! SGK Müjdeli Haberi Verdi: Erken Emeklilik Kapısı Aralandı 1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat
Baba ve 11 Yaşındaki Çocuğun Katili Yakalandı: 'Neden Öldürdün' Sorusuna Pişkin Savunma Baba ve 11 Yaşındaki Çocuğun Katili Yakalandı: 'Neden Öldürdün' Sorusuna Pişkin Savunma
'Her Şey Dahil Tatil' Diye Geldiler, Başlarına Gelmeyen Kalmadı! 'Her Şey Dahil Tatil' Diye Geldiler, Başlarına Gelmeyen Kalmadı!
Balıkesir'de Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu Balıkesir'de Korkutan Deprem