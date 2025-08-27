Online Alışverişe Yeni ÖTV ve KDV Geliyor! Limit Sıfırlanacak mı? Bakanlık Noktayı Koydu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde Türkiye’de hızla popülerleşen Çin merkezli e-ticaret platformları Temu ve Shein, hem ucuz fiyatları hem de tartışmalı ürünleriyle gündemden düşmüyor. 30 Euro’luk gümrüksüz alışveriş limitinin kaldırılacağı ve alışverişlere ek vergiler getirileceği iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Peki ucuz alışverişin sonu mu geliyor? İşte detaylar...

ÜRÜNLERDE KANSEROJEN MADDE ÇIKTI

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, Temu üzerinden sipariş ettikleri ayakkabıların laboratuvar testlerinde çarpıcı sonuçlara ulaştıklarını açıkladı. İçten, "Ürünlerin yüzde 50’sinde yüksek oranda kanserojen, alerjen maddeler ve ağır metaller tespit edildi" dedi. Sonuçların Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a da sunulduğunu belirten İçten, bu platformlara yönelik düzenleme yapılacağının kendilerine iletildiğini söyledi.

LİMİT SIFIRLANACAK MI?

Avrupa Birliği, 150 Euro’luk gümrüksüz alışveriş muafiyetini 2028’e kadar kaldırmayı gündemine alırken, Türkiye’de de benzer bir adım atılacağı yönünde haberler çıkmıştı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, CNBC-e’ye yaptıkları açıklamada iddiaları yalanladı. Ticaret Bakanlığı kaynakları, "Bakanlığın limitleri düşürme ya da sıfırlama yönünde bir çalışması yok. Bu konuda atılmış bir adım bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

YENİ VERGİ YÜKÜ GÜNDEMDE

Öte yandan sektör temsilcileri, alışveriş tutarına göre gümrük vergisi, yüzde 20 KDV, gerekiyorsa ÖTV ve çeşitli ek masrafların uygulanabileceğini belirtiyor. Bu da düşük maliyetle yapılan alışverişlerin tüketici için çok daha pahalı hale gelmesi anlamına geliyor.

SATIŞLAR 300 MİLYON DOLARI AŞTI

Çin merkezli e-ticaret platformlarının Türkiye’deki satış hacmi hızla artıyor. Ekonomim'e konuşan bir kaynak, yalnızca bu platformların Türkiye’ye aylık satışları 300 milyon doları geçmiş durumda. Sektör temsilcileri, "Her gün yaklaşık 10 milyon dolarlık ürün girişi var. Mevzuata aykırı ürünler rahatça ülkeye giriyor. Her ürünün gümrük mevzuatına tabi olması için çalışmalar sürüyor" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: CNBC-e