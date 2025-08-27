Türkiye'de Alarm Verildi! TEMU'dan Satılan Bu Ürünlerde Kanserojen Madde Çıktı

Çin merkezli Temu’dan sipariş edilen ayakkabıların yarısında kanserojen madde ve ağır metal bulundu. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği sonuçları hükümete sunarken, yeni düzenlemenin yolda olduğu bildirildi.

Çin’den internet üzerinden sipariş edilen ayakkabıların tüketici sağlığını tehdit ettiği ortaya çıktı. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, Temu üzerinden aldıkları ürünleri laboratuvar testine soktuklarını, sonuçlarda ayakkabıların yüzde 50’sinde insan sağlığına zararlı kanserojen maddeler ve ağır metallerin tespit edildiğini duyurdu.

İçten, sonuçları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a ilettiklerini belirterek, "Bu ayakkabılar tüketici açısından ciddi risk taşıyor. Sayın Bakan Bolat, konuyla ilgili kısa süre içinde yeni bir düzenleme yapılacağını ifade etti. Tedbirin yakın zamanda alınacağını düşünüyoruz" dedi.

8 MİLYON ÇİFT AYAKKABI TÜRKİYE'YE GİRDİ

Dernek Başkanı İçten, Temu’dan gelen ürünlerin herhangi bir güvenlik testine ya da Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) denetimine tabi tutulmadığını vurguladı. İçten, "Türkiye’de herhangi bir platformun satış yapmasına karşı değiliz, ancak eşit şartlarda rekabet istiyoruz. 2024 verilerine göre Temu’dan ülkeye 8 milyon çift ayakkabı geldi. Yıllık 72 milyon çiftlik ithalatın yüzde 10’undan fazlası sadece bu platformdan sağlanıyor. Bu durum, 200 orta ölçekli ayakkabı üreticisinin kapanmasına yol açtı. Temu, ülkemize yılda 200 milyon dolarlık ayakkabı satıyor" ifadelerini kullandı.

E-TİCARETTE DEVASA KAYIP

Sadece Temu değil, yabancı menşeili e-ticaret platformlarının Türkiye’deki ekonomik etkileri de dikkat çekiyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği’nin (ETİD) raporuna göre bu şirketler, 2023’te yaklaşık 43 milyar liralık ciro yaptı. 2024’te ise bu rakamın 83 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Raporda ayrıca, yabancı e-ticaret platformlarının bu yıl Türkiye’de yaklaşık 500 milyar liralık katma değer kaybına yol açabileceği öngörülüyor.

