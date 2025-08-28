Altın Yine Rekor Kırdı! Her Geçen Gün Zirvesini Daha Yukarıya Taşıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel altın piyasaları son günlerde dalgalı bir görünüm sergiliyor. Fed’in faiz indirim sürecine ilişkin beklentiler, dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerindeki hareketler altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımları nedeniyle güvenli liman olarak altına yönelirken, piyasalar güncel seviyelere odaklanmış durumda.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

28 Ağustos 2025 itibarıyla serbest piyasada ons altın 3.391,08 lira alış ve 3.391,73 lira satış seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ise 4.488 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra 4.474 lira seviyesine geriledi. Gram altın 4.474,18 liradan alınıp 4.474,65 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altını 28.634,72 lira alış ve 29.174,72 lira satış fiyatıyla dikkat çekerken, tam altın 29.082 liradan alınıp 29.276 liradan satılıyor. Ziynet altını 28.640,06 lira alış, 29.180,16 lira satış seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 7.158,68 lira alış, 7.316,05 lira satış; yarım altın ise 14.275,28 lira alış ve 14.634,83 lira satış aralığında bulunuyor.

Yatırımcıların yakından takip ettiği ata altın 29.488,92 liradan alınırken 30.225,11 liradan satılıyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı 2.445,56 lira alış ve 3.421,13 lira satış seviyesinde. 22 ayar bilezik gramı ise 4.069,53 lira alış ve 4.284,34 lira satış aralığında işlem görüyor. Gremse altın 72.438 liradan alınıp 73.078 liradan satılırken, altın/ons TL karşılığı 139.652 lira alış ve 139.724 lira satış seviyesinde bulunuyor.

