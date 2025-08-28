SGK Uzmanı Özgür Erdursun Net Rakamı Açıkladı: 2026 Asgari Ücret ve Emekli Maaşı Zammı Şimdiden Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2026 yılına yaklaşırken milyonlarca çalışan ve emekli gözlerini yeni maaş düzenlemelerine çevirdi. Memur ve memur emeklilerinin 2026–2027 dönemi zam oranları netleşirken, asgari ücret ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları için de farklı senaryolar gündeme geldi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, enflasyon beklentilerini baz alarak asgari ücret ve emekli maaşları için dikkat çeken hesaplamalar yaptı.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 20 ZAM İHTİMALİ

Erdursun’un Dünya Gazetesi’ndeki değerlendirmesine göre 2026 Ocak ayında asgari ücrete yaklaşık yüzde 20 oranında artış yapılması öngörülüyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde net asgari ücretin 26 bin 526 TL seviyesine ulaşması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞLARINDA İKİ FARKLI SENARYO

Bugün en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 16 bin 881 TL seviyesinde bulunuyor. Erdursun, enflasyona göre iki olasılığa dikkat çekti:

Enflasyon yüzde 24 olursa: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yalnızca enflasyon oranında, yani yüzde 6,3 zam yapılacak. Bu durumda en düşük maaş 17 bin 945 TL’ye çıkacak.

Enflasyon yüzde 30 olursa: Emekliler yüzde 12 artışla 18 bin 950 TL maaş alacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE EK ARTIŞ

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşmede 2026’nın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında yüzde 7, 2027’nin ilk yarısında yüzde 5, ikinci yarısında yüzde 4 zam kararı alınmıştı. Ayrıca 2026 Ocak itibarıyla maaşlara 1.000 TL seyyanen artış da eklenecek. Enflasyon farkı da bu oranların üzerine ilave edilecek.

EN KRİTİK FAKTÖR ENFLASYON

Uzmanlara göre hem çalışanlar hem de emekliler için 2026 maaş artışlarının boyutunu belirleyecek en önemli unsur, 2025 yılının sonunda gerçekleşecek enflasyon oranı olacak.

Kaynak: Dünya Gazetesi