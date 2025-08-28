SGK Uzmanı Özgür Erdursun Net Rakamı Açıkladı: 2026 Asgari Ücret ve Emekli Maaşı Zammı Şimdiden Belli Oldu

2026’da maaşlara yapılacak zamlar için hesaplamalar şimdiden başladı. Peki asgari ücret ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, milyonların merak ettiği kritik rakamı açıkladı.

Son Güncelleme:
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Net Rakamı Açıkladı: 2026 Asgari Ücret ve Emekli Maaşı Zammı Şimdiden Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2026 yılına yaklaşırken milyonlarca çalışan ve emekli gözlerini yeni maaş düzenlemelerine çevirdi. Memur ve memur emeklilerinin 2026–2027 dönemi zam oranları netleşirken, asgari ücret ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları için de farklı senaryolar gündeme geldi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, enflasyon beklentilerini baz alarak asgari ücret ve emekli maaşları için dikkat çeken hesaplamalar yaptı.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 20 ZAM İHTİMALİ

Erdursun’un Dünya Gazetesi’ndeki değerlendirmesine göre 2026 Ocak ayında asgari ücrete yaklaşık yüzde 20 oranında artış yapılması öngörülüyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde net asgari ücretin 26 bin 526 TL seviyesine ulaşması bekleniyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun Net Rakamı Açıkladı: 2026 Asgari Ücret ve Emekli Maaşı Zammı Şimdiden Belli Oldu - Resim : 1

EMEKLİ MAAŞLARINDA İKİ FARKLI SENARYO

Bugün en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 16 bin 881 TL seviyesinde bulunuyor. Erdursun, enflasyona göre iki olasılığa dikkat çekti:

Enflasyon yüzde 24 olursa: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yalnızca enflasyon oranında, yani yüzde 6,3 zam yapılacak. Bu durumda en düşük maaş 17 bin 945 TL’ye çıkacak.

Enflasyon yüzde 30 olursa: Emekliler yüzde 12 artışla 18 bin 950 TL maaş alacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE EK ARTIŞ

SGK Uzmanı Özgür Erdursun Net Rakamı Açıkladı: 2026 Asgari Ücret ve Emekli Maaşı Zammı Şimdiden Belli Oldu - Resim : 2

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşmede 2026’nın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında yüzde 7, 2027’nin ilk yarısında yüzde 5, ikinci yarısında yüzde 4 zam kararı alınmıştı. Ayrıca 2026 Ocak itibarıyla maaşlara 1.000 TL seyyanen artış da eklenecek. Enflasyon farkı da bu oranların üzerine ilave edilecek.

EN KRİTİK FAKTÖR ENFLASYON

Uzmanlara göre hem çalışanlar hem de emekliler için 2026 maaş artışlarının boyutunu belirleyecek en önemli unsur, 2025 yılının sonunda gerçekleşecek enflasyon oranı olacak.

En Yüksek ve En Düşük Asgari Ücret Veren Ülkeler Belli Oldu! Türkiye Bakın Kaçıncı SıradaEn Yüksek ve En Düşük Asgari Ücret Veren Ülkeler Belli Oldu! Türkiye Bakın Kaçıncı SıradaEkonomi

Asgari Ücret’te Zam Takvimi Öne mi Çekilecek? Milyonları Heyecanlandıran AçıklamaAsgari Ücret’te Zam Takvimi Öne mi Çekilecek? Milyonları Heyecanlandıran AçıklamaEkonomi

Kaynak: Dünya Gazetesi

Etiketler
Özgür Erdursun Asgari Ücret
Son Güncelleme:
Dövizde Dalgalanma Sürüyor! İşte Güncel Kur Rakamları... Dövizde Dalgalanma Sürüyor! İşte Güncel Kur Rakamları...
Fenerbahçe’den Rezalet Oyun! Mustafa Denizli Sahanın En Kötü İsmini Açıkladı: İki Sezondur Yatıyor! Fenerbahçe'nin En Kötüsünü Açıkladı
İfşalar Peş Peşe... Melek Mosso İlk Kez Açıkladı: Çocukluğumdan Beri Üç Kez Tacize Uğradım Bir İtiraf Da Ünlü Şarkıcıdan Geldi
Altın Yine Rekor Kırdı! Her Geçen Gün Zirvesini Daha Yukarıya Taşıyor Altın Bir Rekor Daha Kırdı!
ÇOK OKUNANLAR
Kader Anı Geldi Çattı! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri
İfşalar Peş Peşe... Melek Mosso İlk Kez Açıkladı: Çocukluğumdan Beri Üç Kez Tacize Uğradım Bir İtiraf Da Ünlü Şarkıcıdan Geldi
Mide Fıtığı Ameliyatı Sonu Oldu, Ailesinden Suç Duyurusu: 'Basit Bir Ameliyata Gitti, Cenazesi Geldi' Mide Fıtığı Ameliyatı Sonu Oldu
Kulislere Bomba Gibi Düşen İddia! Meral Akşener, Mansur Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce... Akşener, Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e Yanıt: 'Önünde İki Seçenek Var...' Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e Yanıt: 'Önünde İki Seçenek Var...'