Mesai Saatleri Tamamen Değişiyor: Yunanistan'da 4 Günlük Çalışma Dönemi Başlıyor

Yunanistan’da Çalışma Bakanlığı, çalışma hayatında ezber bozacak bir adım atıyor. Yeni tasarıyla haftada 4 gün mesai dönemi başlayacak, fazla mesai ücreti yüzde 40 artacak.

Yunanistan, çalışma hayatında dikkat çeken bir düzenlemeye daha hazırlanıyor. Çalışma Bakanlığı tarafından kamuoyuna sunulan 88 maddelik yasa tasarısı, haftada 4 gün 10’ar saatlik mesaiye imkan tanıyor. Tasarının mecliste onaylanması halinde ülkede 4 günlük çalışma modeli resmen hayata geçmiş olacak.

4 GÜNLÜK ÇALIŞMA, 10 SAATLİK MESAİ

Yasa tasarısına göre çalışanlar, yıl boyunca haftada 4 gün 10’ar saat çalışabilecek. Ancak düzenleme, toplam haftalık çalışma süresini azaltmıyor, daha çok esnek mesai imkanı sunuyor. Ayrıca gönüllü onay veren çalışanlar, günde 13 saate kadar mesai yapabilecek.

FAZLA MESAİ ÜCRETİ ARTACAK

Yeni düzenleme kapsamında fazla mesai yapan çalışanlara, normal saatlik ücretin yüzde 40 fazlası ödenecek. Fazla mesai süresi ise günde 4 saat ve yılda toplam 150 saatle sınırlandırılacak. Tasarı, fazla mesaiye katılmayı reddeden çalışanların işten çıkarılamayacağını da garanti altına alıyor.

KAMUOYUNUN GÖRÜŞÜNE AÇILDI

Yasa tasarısı 19 Eylül’e kadar kamuoyunun görüşüne sunulacak. Düzenlemelerin yürürlüğe girmesi için meclis onayı gerekecek.

GEÇMİŞTE 6 GÜNLÜK ÇALIŞMA GÜNDEME GELMİŞTİ

Yunanistan geçen yıl ekonomiyi canlandırma hedefiyle bazı sektörlerde 6 günlük mesai uygulamasına izin vermişti. Bu düzenleme, haftalık çalışma süresini 40 saatten 48 saate çıkarırken sendikaların yoğun protestolarına yol açmıştı. Avrupa’nın en uzun çalışma saatlerine sahip ülkelerinden biri olan Yunanistan, şimdi ise farklı bir modelle gündemde.

DÜNYADA 4 GÜNLÜK MESAİ TRENDİ

Son yıllarda pek çok ülkede 4 günlük mesai haftası deneniyor. İzlanda, Birleşik Krallık ve İspanya’da yapılan pilot projeler başarıyla sonuçlanırken, Belçika 2022’de çalışanlara 5 günlük mesailerini 4 güne sıkıştırma hakkı tanımıştı. Yunanistan’ın atacağı adım, bu trendin Avrupa genelinde yaygınlaşması açısından da önem taşıyor.

