Apple’dan Şok Karar! iPhone 17’den Sonra Bu 7 Model Artık Satılmayacak

Apple, 9 Eylül 2025’te düzenleyeceği özel etkinlikte iPhone 17 serisini tanıtacak. Ancak lansman sadece yeni modelleri değil, aynı zamanda bazı eski ürünlerin satıştan kaldırılmasını da beraberinde getirecek. Şirket, etkinliğin ardından toplam 7 ürünü resmi satıştan çekecek.

TANITILACAK YENİ ÜRÜNLER

Etkinlikte standart, Air, Pro ve Pro Max olmak üzere dört farklı iPhone 17 modelinin tanıtılması bekleniyor. Bunun yanında yeni nesil Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 ve AirPods Pro 3 modelleri de teknoloji severlerle buluşacak.

RAFDAN KALKACAK 7 APPLE ÜRÜNÜ

Apple’ın açıklamasına göre iPhone 17 serisinin tanıtımıyla birlikte şu ürünlerin satışı resmi kanallarda sona erecek:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra 2

AirPods Pro 2

İPHONE 15 SERİSİ TARİH OLUYOR

İki yıl önce piyasaya çıkan iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleri Apple’ın çevrim içi mağazasında artık yer almayacak. Bu adımla birlikte Apple Store’da satılan tüm iPhone modelleri 'Apple Intelligence' desteğine sahip cihazlardan oluşacak.

PRO MODELLER HER ZAMANKİ GİBİ LİSTE DIŞI

Apple’ın klasik politikası bu yıl da değişmedi. Yeni nesil tanıtıldıktan sonra bir önceki Pro serisi satıştan kaldırılıyor. Bu kapsamda iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri resmî mağazadan çıkarılacak. Ancak iPhone 16 ve iPhone 16 Plus satışta kalmaya devam edecek.

APPLE WATCH VE AIRPODS’TA YENİ DÖNEM

Apple Watch Series 11 ve Ultra 3’ün duyurulmasıyla birlikte mevcut Series 10 ve Ultra 2 satıştan kalkacak. Ayrıca üç yıl önce çıkan AirPods Pro 2 de raflardan çekilerek yerini AirPods Pro 3’e bırakacak.

ÜÇÜNCÜ TARAF SATICILARDA BULUNABİLECEK

Apple’ın bu ürünleri kendi mağazalarından kaldırması tamamen piyasadan kaybolacakları anlamına gelmiyor. Yetkili satıcılar ve e-ticaret siteleri üzerinden iPhone 15 serisi, eski Apple Watch ve AirPods modelleri bir süre daha bulunabilecek.

