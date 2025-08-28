İstanbul'u Bıraktı, Köyüne Yerleşti: Yeni İşinde Talep Patladı! Artık 1 Günlük İş 1 Saatte Bitiyor, Herkes Ondan İstiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Giresun’un Görele ilçesinde fındık üreticileri, sarp ve engebeli arazilerde topladıkları fındıkları taşımakta zorlanırken, devreye giren zirai dronlar büyük kolaylık sağladı. Artık fındık çuvalları sırtlarda taşınmak yerine dron yardımıyla kısa sürede harmana ulaştırılıyor. Üreticiler hem zaman hem de iş gücü tasarrufu yaparken, bölgede tarımsal üretime yeni bir boyut kazandıran bu yöntem büyük ilgi görüyor. Teknolojinin tarımla buluştuğu uygulama, Karadeniz’de bir ilki de temsil ediyor.

KÖYÜNE DÖNÜP DRONLA ÜRETİCİYE DESTEK OLDU

İstanbul’da inşaat mühendisliği yapan Özkan Turp, şehir hayatını geride bırakarak memleketi Görele’ye dönüş yaptı. İş gücü sıkıntısı yaşayan köyünde çözüm arayışına giren Turp, zirai dron satın alarak hem kendi bahçesinde hem de çevre köylerde fındık üreticilerinin işini kolaylaştırmaya başladı. Turp, "Şehrin stresinden uzaklaşmak için köyümüze döndük. Fındık toplama, gübreleme ve ilaçlama işleri insanlara ağır geliyordu. Ben de dron getirerek bu yükü hafifletmek istedim" dedi.

1 GÜNLÜK İŞİ 1 SAATTE BİTİRİYOR

Karadeniz’in dik yamaçlarında yıllardır sırtlarda taşınan fındık çuvalları artık kısa sürede dronlarla taşınıyor. Turp, "Eskiden insanlar gün boyu uğraşarak taşıyordu, şimdi aynı işi bir saatte bitirebiliyoruz. Başta şüpheyle yaklaşanlar oldu ama kolaylığı gördükçe talep arttı" ifadelerini kullandı.

Ayrıca dronların yalnızca taşıma değil, zararlılarla mücadelede de kullanılacağını söyleyen Turp, "Kokarca böceğiyle mücadele için akademisyen arkadaşlarımızla testler yapıyoruz. Başarılı olursak tüm bölgeye hizmet vereceğiz" diye konuştu.

"BİZİM İÇİN DEVRİM NİTELİĞİNDE KOLAYLIK"

Fındık üreticisi Mehmet Turp ise uygulamanın kendilerine büyük kolaylık sağladığını belirterek, "Önceden sırtımızda bahçeden yol kenarına, oradan da araçla harmana taşımak zorundaydık. Şimdi dron sayesinde bir saatte tüm çuvallar taşınabiliyor. Bizim için devrim niteliğinde bir kolaylık oldu" dedi.

"İNSAN TAŞIMAK TEHLİKELİ VE RİSKLİ"

Dronun yük kapasitesine dikkat çeken Özkan Turp, bazı kişilerin 'Beni de taşır mısın?' şeklinde taleplerde bulunduğunu ancak bunun güvenlik nedeniyle kesinlikle mümkün olmadığını vurguladı. Turp, "Bu sistem tarım için geliştirildi, insan taşımak tehlikeli ve riskli. Amacımız para kazanmak değil, fındık verimini artırmak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA