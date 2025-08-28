İstanbul'un Ünlü Lüks AVM'si Kapandı! 18 Yıl Sonra Tarihe Karıştı

İstanbul Bahçeşehir’de bulunan ve Türkiye’nin ilk lüks butik AVM’si olarak açılan Prestige Mall, 18 yılın ardından kapılarını kapattı. Boşalan dükkanlar ve yaşanan ekonomik sıkıntılar sonrası AVM resmen tarihe karıştı.

İstanbul'un Ünlü Lüks AVM'si Kapandı! 18 Yıl Sonra Tarihe Karıştı
Ekonomik zorlukların alışveriş merkezlerini de derinden etkilemesiyle birlikte İstanbul’dan dikkat çeken bir kapanma haberi geldi. Bahçeşehir’deki Prestige Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 18 yılın ardından faaliyetlerini sonlandırarak kepenk indirdi.

TÜRKİYE’NİN İLK BUTİK AVM’SİYDİ

2007 yılında kapılarını açan Prestige Mall, Türkiye’de 'lüks ve butik' konseptte tasarlanan ilk alışveriş merkezi olarak tanınıyordu. Ancak yıllar içinde yaşanan yönetim sorunları ve ağırlaşan ekonomik koşullar, bu özel projenin sonunu getirdi.

DÜKKANLAR BİR BİR BOŞALDI

Son dönemde AVM’nin mağazalarında art arda yaşanan kapanmalar dikkat çekmişti. Sözcü’de yer alan habere göre, son işletmelerin de ayrılmasıyla birlikte alışveriş merkezi tamamen boşaldı ve 18 yılın ardından kapısına kilit vurdu.

DEFALARCA EL DEĞİŞTİRDİ

Prestige Mall, açılışından kısa süre sonra yatırımcıların ilgisini çekti. Süzer Grubu tarafından hayata geçirilen proje, 2007’de 55 milyon dolara İrlandalı Quinn Grubu’na satıldı. 2013’te Rus sermayeli MSFD Gayrimenkul A.Ş. bünyesine geçen AVM, 2016’da ise çeşitli iddialarla gündeme geldi. O dönem iş insanı Mansur Topçuoğlu’nun satın alma girişimi kamuoyuna yansımış, ancak gerçekleşmemişti.

EKONOMİK SIKINTILAR SONUNU GETİRDİ

Toplam 25 bin metrekare alana sahip olan, 12 bin metrekarelik kiralanabilir hacmiyle döneminin dikkat çeken yatırımlarından biri olan Prestige Mall, son yıllarda sık sık maaş ödemelerindeki sorunlarla gündeme gelmişti. Bu sıkıntıları aşamayan merkez, geçtiğimiz hafta itibarıyla resmen kapılarını kapattı.

