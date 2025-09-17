Altında Sert Düşüş! Piyasalar Akşam 21.00'e Kilitlendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentileriyle dün rekor seviyelere yükselen altın, bugün dolardaki toparlanma ve kar realizasyonu nedeniyle geriledi.

KCM Trade analisti Tim Waterer, altının 3 bin 700 dolar seviyesine çıkışında doların değer kaybı ve Fed’in yıl sonuna kadar ek faiz indirimleri sinyali verebileceği yönündeki beklentilerin etkili olduğunu belirtti. Waterer, bu seviyelerde kar satışlarının değerli metali aşağı çektiğini vurgularken, “Eğer Fed toplantısında güvercin bir ton benimsenirse, altın yeniden yükseliş hareketi yapabilir” dedi.

GÖZLER FED KARARINDA

Fed’in bugün çeyrek puanlık bir faiz indirimi yapması bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları, önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin hızına yönelik ipuçları açısından piyasalar tarafından yakından izlenecek. Düşük faiz ortamı, getiri sağlamayan altını elde tutmanın maliyetini azaltarak fiyatları destekliyor. Fed kararı Türkiye saatiyle akşam 21.00'de açıklanacak.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altının ons fiyatı güne 3 bin 689 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 674 dolar, en yüksek 3 bin 695 dolar seviyeleri görüldü. Şu sıralar ons altın 3 bin 681 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde gram altın ise güne 4 bin 891 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 880, en yüksek 4 bin 908 lira seviyeleri test edildi. Gram altın şu an 4 bin 887 liradan alıcı buluyor.

Çeyrek altın 8.207,00 TL

Yarım altın 16.424,00 TL

Tam altın 32.727,04 TL

Cumhuriyet altını 32.697,00 TL

Gremse altın 82.068,56 TL

Kaynak: Haber Merkezi