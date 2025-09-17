Altında Sert Düşüş! Piyasalar Akşam 21.00'e Kilitlendi

Altın, Fed’in faiz indirimi beklentileriyle yükselerek rekor kırmasının ardından, dolardaki toparlanma ve kar satışları nedeniyle geri çekildi. Gözler Fed'in bu akşam 21.00'de açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Ons altın 3.681 dolar, gram altın ise 4.887 liradan işlem görüyor.

Altında Sert Düşüş! Piyasalar Akşam 21.00'e Kilitlendi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentileriyle dün rekor seviyelere yükselen altın, bugün dolardaki toparlanma ve kar realizasyonu nedeniyle geriledi.

KCM Trade analisti Tim Waterer, altının 3 bin 700 dolar seviyesine çıkışında doların değer kaybı ve Fed’in yıl sonuna kadar ek faiz indirimleri sinyali verebileceği yönündeki beklentilerin etkili olduğunu belirtti. Waterer, bu seviyelerde kar satışlarının değerli metali aşağı çektiğini vurgularken, “Eğer Fed toplantısında güvercin bir ton benimsenirse, altın yeniden yükseliş hareketi yapabilir” dedi.

GÖZLER FED KARARINDA

Fed’in bugün çeyrek puanlık bir faiz indirimi yapması bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları, önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin hızına yönelik ipuçları açısından piyasalar tarafından yakından izlenecek. Düşük faiz ortamı, getiri sağlamayan altını elde tutmanın maliyetini azaltarak fiyatları destekliyor. Fed kararı Türkiye saatiyle akşam 21.00'de açıklanacak.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altının ons fiyatı güne 3 bin 689 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 674 dolar, en yüksek 3 bin 695 dolar seviyeleri görüldü. Şu sıralar ons altın 3 bin 681 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde gram altın ise güne 4 bin 891 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 880, en yüksek 4 bin 908 lira seviyeleri test edildi. Gram altın şu an 4 bin 887 liradan alıcı buluyor.

Çeyrek altın 8.207,00 TL
Yarım altın 16.424,00 TL
Tam altın 32.727,04 TL
Cumhuriyet altını 32.697,00 TL
Gremse altın 82.068,56 TL

Altında Rekor Üstüne Rekor! Tüm Zamanların Zirvesine ÇıktıAltında Rekor Üstüne Rekor! Tüm Zamanların Zirvesine ÇıktıEkonomi
Rekora Koşan Gram Altın İçin Çarpıcı Tahmin! Tarih Verdi: '5.500 TL Olabilir'Rekora Koşan Gram Altın İçin Çarpıcı Tahmin! Tarih Verdi: '5.500 TL Olabilir'Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Gram Altın
Herkes Güvenle Kullanıyordu! Dev Otobüs Firması Resmen İflas Etti: Binlerce Yolcu Ortada Bırakıldı Dev Otobüs Firması Resmen İflas Etti
2013 Yılında Sektöre Adım Atmıştı: Türkiye’nin Akaryakıt Devi İflasın Eşiğinde! Türkiye’nin Akaryakıt Devi İflas Bayrağını Çekti
New York Borsası Düşüşle Kapandı New York Borsası Düşüşle Kapandı
İş Arayanların Kabusu: Hayalet İlanlar İş Arayanların Kabusu: Hayalet İlanlar
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de Sürpriz Görüşme... Kulisler Hareketlendi: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Bir Araya Gelecek CHP'de Sürpriz Görüşme
Batman'daki Katliamda Dehşete Düşüren Detaylar! İki Küçük Kardeş, Kaçarken Öldürülmüş Batman'daki Katliamda Dehşete Düşüren Detaylar
Meteoroloji’den Sağanak Uyarısı! Saat Verildi: İstanbul ve Karadeniz’de Yağış Bekleniyor Meteoroloji’den Sağanak Uyarısı: İstanbul ve Karadeniz’de Yağış Bekleniyor
Kilometre Oyunu Pahalıya Patladı! O Galeri Kapatıldı Kilometre Oyunu Pahalıya Patladı! O Galeri Kapatıldı
Charlie Kirk Suikastında Flaş Gelişme! Savcı Kararını Verdi Charlie Kirk Suikastında Flaş Gelişme! Savcı Kararını Verdi