Rekora Koşan Gram Altın İçin Çarpıcı Tahmin! Tarih Verdi: '5.500 TL Olabilir'

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, piyasalara altın yatırımcılarını heyecanlandıracak bir tahminde bulundu. Yüksel, gram altının yıl sonuna kadar 5.500 TL seviyelerine ulaşmasının mümkün olduğunu söyledi.

Altın fiyatlarındaki yükseliş yatırımcıları heyecanlandırırken, Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yüksel, mevcut ekonomik gelişmelere bakıldığında gram altının yıl sonuna kadar 5.500 TL seviyelerine ulaşmasının mümkün olduğunu söyledi.

'5.500 TL CİVARI...'

Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan artışın, küresel ekonomideki belirsizlikler, merkez bankalarının altın alımları, jeopolitik gerilimler ve döviz kurlarındaki hareketlilikten kaynaklandığını belirten Yüksel, “Tüm bu gelişmeler ışığında, yıl sonuna kadar gram altının 5.500 TL civarına ulaşması beklenebilir” dedi.

'KUYUMCU SAYISINDAKİ ARTIŞ YASAL'

Yüksel, sektördeki bir diğer önemli konuya da değinerek, kuyumcu sayısında yaşanan artışın tamamen yasal süreçlerle gerçekleştiğini vurguladı. Bu konuda zaman zaman meslek odalarına yönelik yanlış algılar oluştuğuna dikkat çeken Yüksel, şunları söyledi: Kuyumcu dükkanı açmak isteyen bir kişi, doğrudan vergi dairesine başvurarak vergi levhasını alabilir ve faaliyete başlayabilir. Odaya kayıt zorunluluğu yoktur. Talep olursa ya da kredi gibi işlemlerde gerekli olursa odamıza kayıt yaptırırlar.

Kuyumcuların, bağlı oldukları kuruluşlara göre Esnaf ve Sanatkarlar Odası ya da Ticaret Odası’na kayıtlı olabileceğini hatırlatan Yüksel, “Hiçbir meslek odasının, bir esnafın dükkan açmasına izin verme ya da engelleme yetkisi yoktur” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel

