Google'dan Anroid Kullanıcılarına Kritik Uyarı: Bilgisayar Korsanları Ele Geçirmeye Başladı!

Google, Android kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir güvenlik güncellemesini duyurdu. Eylül ayı güvenlik yaması ile bilgisayar korsanları tarafından aktif olarak sömürülen iki kritik güvenlik açığı da dahil olmak üzere 84’ten fazla açık kapatıldı.

Son Güncelleme:
Google'dan Anroid Kullanıcılarına Kritik Uyarı: Bilgisayar Korsanları Ele Geçirmeye Başladı!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

En tehlikelilerinden biri, CVE-2025-48539 kodlu açık. Bu güvenlik zafiyeti, cihazın Bluetooth veya Wi-Fi bağlantısı üzerinden tamamen kontrol edilmesine olanak sağlıyor. Güncelleme ayrıca üç kritik güvenlik açığını daha gideriyor.

Google'dan Anroid Kullanıcılarına Kritik Uyarı: Bilgisayar Korsanları Ele Geçirmeye Başladı! - Resim : 1

BU SÜRÜMLER RİSKLERE KARŞI SAVUNMASIZ

Google’a göre, Android 13, 14, 15 ve 16 sürümlerini kullanan cihazlar bu risklere karşı savunmasız durumda. Kullanıcıların, güncellemeyi yüklemeleri için bildirim gelmesini beklemeleri tavsiye ediliyor. Güncellemeyi manuel olarak kontrol etmek isteyenler, Ayarlara → Güvenlik ve Gizlilik → Sistem ve Güncellemeler → Güvenlik Güncellemeleri adımlarını izleyebilir. Tam koruma için 5 Eylül 2025 tarihli yamayı yüklemek kritik önem taşıyor.

Şirket ayrıca, Android 12 ve daha eski sürümlerde de bazı güvenlik açıklarının bulunduğunu belirtti. Bu cihazlar artık güncelleme almadığı için kullanımdan kaldırılması öneriliyor.


HACKERLAR GOOGLE'IN VERİ TABANINA SIZMIŞTI

ShinyHunters adlı hacker grubu, Salesforce bulut platformunu kullanarak Google’ın veritabanına sızmış ve milyarlarca Gmail hesabını riske atmıştı. Saldırganların, bir çalışanı kullanıcı adı ve şifresini paylaşması için ikna ettiği ortaya çıkmıştı.

Google'dan Anroid Kullanıcılarına Kritik Uyarı: Bilgisayar Korsanları Ele Geçirmeye Başladı! - Resim : 2
UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Uzmanlar, ev internet bağlantısını komşularla veya küçük işletmelerle paylaşmanın da riskli olduğunu belirtiyor. İnternet servis sağlayıcıları sözleşmelerinde alt kiralamayı yasaklıyor ve iyi niyetli davranış bile para cezası veya hukuki yaptırıma yol açabiliyor.

İkinci El Araba Piyasasında Yeni Dönem! Bu Yaştaki Otomobiller Peynir Ekmek Gibi Satılıyorİkinci El Araba Piyasasında Yeni Dönem! Bu Yaştaki Otomobiller Peynir Ekmek Gibi SatılıyorEkonomi

Yazlığı ve Köy Evi Olanlar Dikkat! Düzenleme Geri Dönüyor: Yeni Vergi Yükü KapıdaYazlığı ve Köy Evi Olanlar Dikkat! Düzenleme Geri Dönüyor: Yeni Vergi Yükü KapıdaEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
dolandırıcılık Google
Son Güncelleme:
Uyumadan Önce Yatakta Telefon Kullanmadan Önce 2 Kez Düşüneceksiniz Uyumadan Önce Yatakta Telefon Kullanmadan Önce 2 Kez Düşüneceksiniz
En Lezzetli Türk Yemekleri Belli Oldu! Liste Şampiyonlar Ligine Döndü Türkiye'nin En Lezzetli Yemekleri Açıklandı
Devlet Düğmeye Bastı: Ödemelerde Büyük Artış! Yeni Tablo Ortaya Çıktı Devlet Düğmeye Bastı: Ödemelerde Büyük Artış! Yeni Tablo Ortaya Çıktı
Yazlığı ve Köy Evi Olanlar Dikkat! Düzenleme Geri Dönüyor: Yeni Vergi Yükü Kapıda Yazlığı ve Köy Evi Olanlar Dikkat! Yeni Vergi Yükü Kapıda
ÇOK OKUNANLAR
Buralara Ayak Basan Geri Dönmek İstemiyor! Dünyanın En Güzel 50 Köyü Açıklandı: Türkiye'den Tek Orası Girdi Dünyanın En Güzel 50 Köyü Açıklandı
Kurultay Davası Öncesi Kritik Hamle: CHP, Genel Merkezde 'Direniş' Başlatıyor CHP, Genel Merkezde 'Direniş' Başlatıyor
Özgür Özel’den İktidara ‘Hodri Meydan’: 'Manavgat İddianamesiyle Birlikte Görüntüleri Yayınlayacağım' Özgür Özel’den İktidara ‘Hodri Meydan'
Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak Yağış Geliyor
Aydın'da Kan Donduran Olay: Baba ile 14 Yaşındaki Kızını Silahla Vurdu Baba ile 14 Yaşındaki Kızını Silahla Vurdu