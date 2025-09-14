Google'dan Anroid Kullanıcılarına Kritik Uyarı: Bilgisayar Korsanları Ele Geçirmeye Başladı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

En tehlikelilerinden biri, CVE-2025-48539 kodlu açık. Bu güvenlik zafiyeti, cihazın Bluetooth veya Wi-Fi bağlantısı üzerinden tamamen kontrol edilmesine olanak sağlıyor. Güncelleme ayrıca üç kritik güvenlik açığını daha gideriyor.

BU SÜRÜMLER RİSKLERE KARŞI SAVUNMASIZ

Google’a göre, Android 13, 14, 15 ve 16 sürümlerini kullanan cihazlar bu risklere karşı savunmasız durumda. Kullanıcıların, güncellemeyi yüklemeleri için bildirim gelmesini beklemeleri tavsiye ediliyor. Güncellemeyi manuel olarak kontrol etmek isteyenler, Ayarlara → Güvenlik ve Gizlilik → Sistem ve Güncellemeler → Güvenlik Güncellemeleri adımlarını izleyebilir. Tam koruma için 5 Eylül 2025 tarihli yamayı yüklemek kritik önem taşıyor.

Şirket ayrıca, Android 12 ve daha eski sürümlerde de bazı güvenlik açıklarının bulunduğunu belirtti. Bu cihazlar artık güncelleme almadığı için kullanımdan kaldırılması öneriliyor.



HACKERLAR GOOGLE'IN VERİ TABANINA SIZMIŞTI

ShinyHunters adlı hacker grubu, Salesforce bulut platformunu kullanarak Google’ın veritabanına sızmış ve milyarlarca Gmail hesabını riske atmıştı. Saldırganların, bir çalışanı kullanıcı adı ve şifresini paylaşması için ikna ettiği ortaya çıkmıştı.



UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Uzmanlar, ev internet bağlantısını komşularla veya küçük işletmelerle paylaşmanın da riskli olduğunu belirtiyor. İnternet servis sağlayıcıları sözleşmelerinde alt kiralamayı yasaklıyor ve iyi niyetli davranış bile para cezası veya hukuki yaptırıma yol açabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi