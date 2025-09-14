Yazlığı ve Köy Evi Olanlar Dikkat! Düzenleme Geri Dönüyor: Yeni Vergi Yükü Kapıda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pakette, geçtiğimiz yıl büyük tartışmalara yol açan “birden fazla konutu bulunanlara katlamalı emlak vergisi” uygulamasının yeniden ele alınacağı belirtiliyor. Düzenleme hayata geçerse, köyde evi ya da sahil kasabasında yazlığı bulunan vatandaşlar da daha yüksek vergi ödeyecek.

RAFA KALDIRILAN DÜZENLEME GERİ DÖNÜYOR

Ekonomi yönetimi, hafta başında açıkladığı Orta Vadeli Program’da (OVP) vergi gelirlerini artırma hedefini ortaya koymuştu. Bu çerçevede TBMM’ye sunulacak paketin en dikkat çeken maddesi, daha önce kamuoyundan gelen tepkiler nedeniyle askıya alınan “katlamalı emlak vergisi” olacak.

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz yıl birden fazla konutu bulunanlara kademeli vergi artışı öngören düzenleme, aynı zamanda yüksek limitli kredi kartlarından ek katkı payı alınmasını içeriyordu. Ancak yoğun itirazların ardından plan rafa kaldırılmıştı.

YAZLIK VE KÖY EVLERİ DE KAPSAMDA

Yeni düzenlemede ilk konut için mevcut vergi oranlarında değişiklik yapılması beklenmezken, ikinci ve sonraki konutlardan alınacak emlak vergisinin kademeli olarak artırılması planlanıyor. Bu durumda şehir merkezindeki ikinci evin yanı sıra köylerdeki müstakil evler ya da kıyı bölgelerindeki yazlıklar da daha yüksek vergiye tabi olacak.

