İsviçreli Saat Devi Swatch, Trump'ı Bileğine Doladı: Koleksiyoncular Peşine Düştü, 2 Günde Tükendi!

139 İsviçre frangı (yaklaşık 174 dolar) fiyatıyla yalnızca İsviçre’de satışa sunulan model, Çarşamba günü raflarda yerini aldı. Saatin kadranında “3” ve “9” rakamlarının yer değiştirmiş olması, Trump yönetiminin İsviçre ithalatına uyguladığı yüzde 39’luk ek vergiye atıf olarak tasarlandı. Swatch’un resmi internet mağazasında satılan ürün ise Cuma günü itibarıyla tamamen tükendi.

"POZİTİF PROVAKASYON" MESAJI

Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, söz konusu tasarımın hem İsviçre hükümetine daha güçlü bir müzakere zemini oluşturmak hem de ABD’ye yönelik sembolik bir “pozitif provokasyon” amacı taşıdığını belirtti. “Swatch’un DNA’sında eğlenceli ve pozitif şekilde provoke etmek var. ABD’nin yüzde 39’luk vergileriyle oynadık. ABD gümrük vergilerini değiştirdiği anda modelin satışını da durduracağız” ifadelerini kullandı.

VERGİ KRİZİ SAAT SEKTÖRÜNÜ VURDU

ABD Başkanı Trump, 1 Ağustos’ta İsviçre’den ithal edilen ürünlere yüzde 39 oranında gümrük vergisi getirmişti. Bu oran, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık’a uygulanan yüzde 10–15 seviyesinin oldukça üzerinde bulunuyor. Karar, İsviçre iş dünyasında büyük tepkiyle karşılandı. Özellikle saat sektörü, 2024 yılında 4,37 milyar franklık ihracatla ABD’nin en büyük dış pazarı olması nedeniyle en sert darbeyi alan sektör oldu.

SINIRLI KOLEKSİYON PARÇASI

Swatch’un renkli ve yaratıcı modellerden oluşan “WHAT IF...” koleksiyonuna eklenen bu özel saat, şirketin klasik çizgisini sürdürürken, aynı zamanda politik bir mesaj da taşıdı. Saat, gümrük vergisinin değiştirilmesine kadar satılmaya devam edecek. Sınırlı sayıda üretilecek olan model için kolensiyoncular şimdiden sıraya girmiş durumda.

