Devlet Düğmeye Bastı: Ödemelerde Büyük Artış! Yeni Tablo Ortaya Çıktı

Arıcılıkta, üretici birliklerine üye olanlara arılı kovan başına 140 lira, üye olmayanlara ise 100 lira temel destek ödenecek.

İpek böceği yetiştiriciliğinde kilogram başına destek yüzde 10 artırılarak 1100 liraya yükseltildi. Tiftik üretimi desteği ise iki katına çıkarılarak kilogram başına 160 lira olarak belirlendi.

HAYVAN SAĞLIĞI VE AŞILARA YENİ DESTEK

Bakanlıkça programlanan aşı uygulamalarından doğan atıkların bertarafı için verilen destek, geçen yıla göre yüzde 100 artırıldı. Ayrıca, bu yıl ilk kez uygulanacak “hayvan ve sürü sağlığı desteği” kapsamında hayvan tanımlama araçları ile bazı aşı bedelleri de destek kapsamına dahil edildi.

SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILARA EK TEŞVİK

Su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelere verilen destek oranları da artırıldı. Marmara Denizi’ne kıyısı olan yedi ilde, müsilajdan olumsuz etkilenen küçük ölçekli balıkçı teknelerine gemi başına ilave destek sağlanacak.

Üretici örgütlerinin daha etkin çalışabilmesi amacıyla, su ürünleri desteğinde birlik ve tanıtım kesinti oranı yüzde 2’den yüzde 3’e çıkarıldı.

GEN KAYNAKLARI DESTEKLENECEK

Hayvan gen kaynakları için verilen birim destek miktarları artırılırken, Ankara keçisi yetiştiriciliğine özel ek destek sağlanması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA