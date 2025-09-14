Küresel Piyasalar Nefesini Tuttu: Gözler Çarşambaya Çevrildi... Altında Tüm Dengeler Değişebilir

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel piyasalar, bu hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) alacağı faiz kararına kilitlenmiş durumda. ABD ekonomisinden gelen karışık veriler sonrası, yatırımcılar çarşamba günü açıklanacak karara odaklandı. Özellikle istihdam piyasasındaki zayıflama ve enflasyondaki sert yükseliş, Fed’in politika değişikliğine gitmesini gündeme getirdi.

İSTİHDAM VERİLERİ ALARM VERİYOR

ABD’de son açıklanan veriler, ekonomideki soğumanın sinyallerini verdi. İşsizlik maaşı başvurularında artış yaşanırken, tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı. Ayrıca son bir yılın istihdam verileri 911 bin kişi aşağı yönlü revize edildi. Bu gelişmeler, ABD ekonomisinde ivme kaybı yaşandığını gösteriyor.

Bununla birlikte, ağustos ayında açıklanan tüketici fiyat endeksi, son yedi ayın en sert aylık artışını kaydetti. Bu durum, Fed’in faiz politikası konusunda yeni bir adım atmasının önünü açtı.

PİYASALARDA 25 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLENTİSİ

Tüm bu gelişmelerin ardından, Fed’in çarşamba günü gerçekleştireceği toplantıda 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak 50 baz puanlık daha agresif bir indirim beklentisi, piyasalarda zayıf kaldı.

Alınacak bu kararın, ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun süredir devam eden faiz indirimleri yönündeki baskılarının gölgesinde kalması da dikkat çekiyor.

ALTIN FİYATLARI YENİ REKORLAR KIRIYOR

Fed’in faiz indirimine gideceği beklentisi, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte altın, sene başından bu yana yüzde 39 değer kazandı. Düşük faiz ortamı ve artan küresel belirsizlikler, yatırımcıları sarı metale yönlendiriyor.

9 Eylül Çarşamba günü ons altın, 3.675 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Haftayı ise 3.634 dolardan tamamladı. Faiz indiriminin netleşmesi halinde altındaki yükselişin devam etmesi bekleniyor.

UBS: ALTIN 2026 ORTASINDA 3 BİN 900 DOLARI GÖREBİLİR

Altın piyasasına dair beklentiler de yukarı yönlü güncelleniyor. UBS analisti Giovanni Staunovo, “ETF girişlerindeki artışla birlikte altının gelecek yıl ortasında 3.900 dolara yükselmesini bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

POWELL'IN AÇIKLAMALARI YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Fed’in çarşamba günü vereceği faiz kararı kadar, Başkan Jerome Powell’ın karar sonrası yapacağı açıklamalar da piyasalar açısından kritik olacak. Powell’ın ekonomik görünüm ve enflasyonla mücadeleye ilişkin vereceği mesajlar, piyasalarda yön tayininde belirleyici olabilir.

