Büyük Para Akışı Kapıda! BofA'nın Raporunda Dikkat Çeken Türkiye Detayı

Bank of America'nın (BofA) yayımladığı rapora göre, küresel fonların ABD varlıklarından çıkış yapmasıyla birlikte gelişen piyasalara yönelmesi bekleniyor. Bu eğilim, gelişen ekonomilerin dayanıklılığına dair artan işaretlerle de desteklenecek. BofA Küresel Gelişen Piyasalar Sabit Getirili Strateji Başkanı David Hauner, "Zayıflayan dolar, merkez bankalarının faiz indirimleri için açılan alan ve fonların tarihsel olarak düşük seviyelerdeki pozisyonlanması, gelişen piyasa varlıklarını destekleyecek" dedi.

TÜRKİYE LİSTENİN BAŞINDA

Raporda yabancı fon girişlerinden en çok faydalanması beklenen ülkeler Brezilya, Meksika, Kolombiya, Türkiye ve Polonya olarak yer aldı. Öte yandan, Asya yerel para cinsi tahvillerinin düşük faizler nedeniyle yatırımcıların ilgisini daha sınırlı ölçüde çekebileceği vurgulandı.

Kaynak: Ekonomim