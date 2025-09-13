100 Kilometrede 1 Damla Harcayan Yakıt Cimrisi Otomobiller Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Otomotiv sektöründe hibrit ve elektrikli motor teknolojilerindeki gelişmeler, yakıt tasarrufunu ön plana çıkarıyor. Özellikle hibrit motorlu ve tam elektrikli modeller, geleneksel içten yanmalı motorlara göre çok daha düşük yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor.

İŞTE YAKIT CİMRİSİ 5 OTOMOBİL

Vatandaşların artan bakım ve yakıt maliyetleri karşısında tercihleri, adeta yakıtı koklayan araçlardan yana şekillenmeye başladı. İşte 100 kilometrede en az yakıt harcayan beş otomobil modeli:

1. Toyota Corolla Hybrid

Yakıt Türü: Hibrit

Şehir İçi Tüketim: 3,7 litre

Şehir Dışı Tüketim: 3,5 litre

Ortalama Tüketim: 3,6 litre

2. Hyundai i20

Yakıt Türü: Benzin

Şehir İçi Tüketim: 5,3 litre

Şehir Dışı Tüketim: 4,0 litre

Ortalama Tüketim: 4,6 litre

3. Citroën C3

Yakıt Türü: Dizel

Şehir İçi Tüketim: 4,8 litre

Şehir Dışı Tüketim: 3,9 litre

Ortalama Tüketim: 4,3 litre

4. Renault Clio

Yakıt Türü: Dizel

Şehir İçi Tüketim: 4,5 litre

Şehir Dışı Tüketim: 3,6 litre

Ortalama Tüketim: 4,0 litre

5. Kia Rio

Yakıt Türü: Benzin

Şehir İçi Tüketim: 5,0 litre

Şehir Dışı Tüketim: 4,2 litre

Ortalama Tüketim: 4,5 litre

