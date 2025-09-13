100 Kilometrede 1 Damla Harcayan Yakıt Cimrisi Otomobiller Belli Oldu
Artan akaryakıt fiyatları ve çevresel kaygıların etkisiyle sürücüler, daha ekonomik ve çevre dostu araçlara yöneliyor. Özellikle şehir içi kullanımlarda düşük yakıt tüketimi sağlayan otomobiller, hem bütçeyi koruyor hem de doğaya daha az zarar veriyor.
Otomotiv sektöründe hibrit ve elektrikli motor teknolojilerindeki gelişmeler, yakıt tasarrufunu ön plana çıkarıyor. Özellikle hibrit motorlu ve tam elektrikli modeller, geleneksel içten yanmalı motorlara göre çok daha düşük yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor.
İŞTE YAKIT CİMRİSİ 5 OTOMOBİL
Vatandaşların artan bakım ve yakıt maliyetleri karşısında tercihleri, adeta yakıtı koklayan araçlardan yana şekillenmeye başladı. İşte 100 kilometrede en az yakıt harcayan beş otomobil modeli:
1. Toyota Corolla Hybrid
Yakıt Türü: Hibrit
Şehir İçi Tüketim: 3,7 litre
Şehir Dışı Tüketim: 3,5 litre
Ortalama Tüketim: 3,6 litre
2. Hyundai i20
Yakıt Türü: Benzin
Şehir İçi Tüketim: 5,3 litre
Şehir Dışı Tüketim: 4,0 litre
Ortalama Tüketim: 4,6 litre
3. Citroën C3
Yakıt Türü: Dizel
Şehir İçi Tüketim: 4,8 litre
Şehir Dışı Tüketim: 3,9 litre
Ortalama Tüketim: 4,3 litre
4. Renault Clio
Yakıt Türü: Dizel
Şehir İçi Tüketim: 4,5 litre
Şehir Dışı Tüketim: 3,6 litre
Ortalama Tüketim: 4,0 litre
5. Kia Rio
Yakıt Türü: Benzin
Şehir İçi Tüketim: 5,0 litre
Şehir Dışı Tüketim: 4,2 litre
Ortalama Tüketim: 4,5 litre
