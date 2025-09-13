Otomotiv Devi Üretimi Durdurdu! Hükümet Devreye Girdi

İngiltere’nin en köklü otomotiv markalarından Jaguar Land Rover (JLR), geçtiğimiz hafta maruz kaldığı büyük çaplı bir siber saldırının ardından üretimi tamamen durdurmak zorunda kaldı. Şirket, saldırının etkilerini en aza indirmek için bilgi teknolojileri sistemlerini kapattı. Ancak aradan geçen yaklaşık bir haftaya rağmen üretim hatları yeniden çalıştırılamadı.

JLR’nin Halewood ve Solihull’daki montaj tesisleri ile Wolverhampton’daki motor fabrikasında üretim tamamen durdu. Binlerce çalışana evlerinde kalmaları talimatı verildi. Fabrikaların en erken perşembe günü yeniden faaliyete geçmesinin beklendiği bildirildi.

Üretim kesintisi sadece fabrikaları değil, yeni araç satışlarını ve servis hizmetlerini de büyük ölçüde sekteye uğrattı. Durumun, özellikle İngiltere’de 1 Eylül’de başlayan yeni plaka dönemine denk gelmesi şirket için kritik bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

HÜKÜMET YAKIN TAKİBE ALDI

BBC’nin aktardığına göre, İngiltere İş ve Ticaret Bakanı Sir Chris Bryant, Avam Kamarası’nda yaptığı açıklamada hükümetin JLR ile her gün temas halinde olduğunu belirtti. Bryant, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’nin geçtiğimiz çarşambadan bu yana şirkete destek sağladığını, ayrıca bu hafta içerisinde JLR CEO’su ile görüşeceğini ifade etti.

Konuyla ilgili olarak Bilgi Komiserliği Ofisi’ne de resmi bildirimde bulunulduğu kaydedildi.

SİBER SALDIRIYI KİM YAPTI?

Saldırının arkasında kimin olduğu kesinleşmese de, son dönemde Marks & Spencer ve Co-op gibi şirketleri hedef alan bir siber suç grubunun, JLR’ye yapılan saldırıyı da üstlendiği iddia ediliyor.

TEDARİKÇİLER DE ZORA GİRDİ

Siber saldırının etkileri yalnızca JLR ile sınırlı kalmadı. Evtec, WH Plastics, Suretec ve Opmobility gibi tedarikçi firmalar da ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Bakan Bryant, bu şirketlerin gerekli desteği alabilmesi için hükümetin yoğun çaba gösterdiğini vurguladı.

Parlamento üyeleri ise önümüzdeki günlerde JLR yöneticileriyle çevrim içi toplantıda bir araya gelerek sürece ilişkin doğrudan sorular yöneltebilecek.

