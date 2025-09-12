BYD'den Avrupa Çıkarması: Bu Modeli Ferrari'ye Rakip Olacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

BYD’nin Avrupa Başkan Yardımcısı Stella Li, İngiltere’nin premium otomobil satışlarında lider konumda olduğuna dikkat çekerek Yangwang’ın bu pazarda yer almasının stratejik önem taşıdığını vurguladı.

İLK ADIM DENZA, SONRA YANGWANG

BYD, Avrupa’daki genişleme planında kademeli bir yol izliyor. 2026’da premium segmentteki Denza modelleriyle İngiltere’ye adım atacak şirket, 2027’de ise daha iddialı ve performans odaklı Yangwang markasını devreye sokacak. Li, bu süreci “Önce güçlü bir ekip ve sağlam bir temel kurup adım adım ilerlemeliyiz” sözleriyle özetledi.

YANGWANG'IN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Çin’de 2023 yılında tanıtılan Yangwang, kısa sürede ses getiren iki modeliyle öne çıktı:

Yangwang U8: 1000 beygirden fazla güç üreten dört motorlu elektrikli SUV. “Yengeç dönüşü” adı verilen yerinde 360 derece dönebilme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Ayrıca su üzerinde yüzebiliyor. Çin’de yaklaşık 120 bin sterlin (yaklaşık 4,9 milyon TL) fiyatla satışta.

Yangwang U9: Tamamen elektrikli süper otomobil. Maksimum hızı 240 mil/saat (yaklaşık 386 km/saat). Hidrolik süspansiyon sistemi sayesinde araç yerinde zıplayabiliyor veya üç tekerlek üzerinde ilerleyebiliyor. Çin’deki satış fiyatı yaklaşık 200 bin sterlin (8,2 milyon TL).

YENİ MODELLER YOLDA

Stella Li, U8 ve U9’un Avrupa satışına hazırlandığını belirtirken markanın ürün gamının genişleyeceğini de duyurdu. Bunlar arasında 1250 beygir gücündeki süper sedan U7 de yer alıyor. 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 2,9 saniyede ulaşabilen bu modelin, Lotus Emeya ile rekabet etmesi bekleniyor.

BYD ayrıca Çin’de geliştirdiği elektrikli minibüs serisini de ilerleyen dönemde İngiltere’ye taşımayı planlıyor. Bu hamlenin, şirketin ticari araç pazarında da güçlü bir oyuncu olmasını sağlayacağı ifade ediliyor.

AVRUPA DEVLERİ İÇİN YENİ RAKİP

BYD’nin Yangwang markasıyla Avrupa’ya girişi, Ferrari ve Porsche gibi köklü üreticiler için yeni bir rekabet dönemi anlamına geliyor. Çinli üreticinin teknolojik yenilikleri ve iddialı tasarımları, otomotiv pazarında dengeleri değiştirebilir.

Kaynak: Haber Merkezi