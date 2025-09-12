BYD'den Avrupa Çıkarması: Bu Modeli Ferrari'ye Rakip Olacak

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, lüks otomobil segmentindeki iddiasını yeni markası Yangwang ile büyütmeye hazırlanıyor. Şirket, 2027 yılında İngiltere pazarına giriş yaparak Ferrari ve Porsche gibi dev markalara doğrudan rakip olacak.

Son Güncelleme:
BYD'den Avrupa Çıkarması: Bu Modeli Ferrari'ye Rakip Olacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

BYD’nin Avrupa Başkan Yardımcısı Stella Li, İngiltere’nin premium otomobil satışlarında lider konumda olduğuna dikkat çekerek Yangwang’ın bu pazarda yer almasının stratejik önem taşıdığını vurguladı.

BYD'den Avrupa Çıkarması: Bu Modeli Ferrari'ye Rakip Olacak - Resim : 1

İLK ADIM DENZA, SONRA YANGWANG

BYD, Avrupa’daki genişleme planında kademeli bir yol izliyor. 2026’da premium segmentteki Denza modelleriyle İngiltere’ye adım atacak şirket, 2027’de ise daha iddialı ve performans odaklı Yangwang markasını devreye sokacak. Li, bu süreci “Önce güçlü bir ekip ve sağlam bir temel kurup adım adım ilerlemeliyiz” sözleriyle özetledi.

BYD'den Avrupa Çıkarması: Bu Modeli Ferrari'ye Rakip Olacak - Resim : 2

YANGWANG'IN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Çin’de 2023 yılında tanıtılan Yangwang, kısa sürede ses getiren iki modeliyle öne çıktı:

Yangwang U8: 1000 beygirden fazla güç üreten dört motorlu elektrikli SUV. “Yengeç dönüşü” adı verilen yerinde 360 derece dönebilme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Ayrıca su üzerinde yüzebiliyor. Çin’de yaklaşık 120 bin sterlin (yaklaşık 4,9 milyon TL) fiyatla satışta.

Yangwang U9: Tamamen elektrikli süper otomobil. Maksimum hızı 240 mil/saat (yaklaşık 386 km/saat). Hidrolik süspansiyon sistemi sayesinde araç yerinde zıplayabiliyor veya üç tekerlek üzerinde ilerleyebiliyor. Çin’deki satış fiyatı yaklaşık 200 bin sterlin (8,2 milyon TL).

BYD'den Avrupa Çıkarması: Bu Modeli Ferrari'ye Rakip Olacak - Resim : 3

YENİ MODELLER YOLDA

Stella Li, U8 ve U9’un Avrupa satışına hazırlandığını belirtirken markanın ürün gamının genişleyeceğini de duyurdu. Bunlar arasında 1250 beygir gücündeki süper sedan U7 de yer alıyor. 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 2,9 saniyede ulaşabilen bu modelin, Lotus Emeya ile rekabet etmesi bekleniyor.

BYD ayrıca Çin’de geliştirdiği elektrikli minibüs serisini de ilerleyen dönemde İngiltere’ye taşımayı planlıyor. Bu hamlenin, şirketin ticari araç pazarında da güçlü bir oyuncu olmasını sağlayacağı ifade ediliyor.

BYD'den Avrupa Çıkarması: Bu Modeli Ferrari'ye Rakip Olacak - Resim : 4

AVRUPA DEVLERİ İÇİN YENİ RAKİP

BYD’nin Yangwang markasıyla Avrupa’ya girişi, Ferrari ve Porsche gibi köklü üreticiler için yeni bir rekabet dönemi anlamına geliyor. Çinli üreticinin teknolojik yenilikleri ve iddialı tasarımları, otomotiv pazarında dengeleri değiştirebilir.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
BYD Sıfır Otomobil Ferrari
Son Güncelleme:
Yatırımdan En İyi Anlayan Burçlar Belli Oldu Yatırımdan En İyi Anlayan Burçlar Belli Oldu
Dolar ve Euroda Dengeler Değişti! Biri Yükseldi, Biri Düştü Dolar ve Euroda Dengeler Değişti! Biri Yükseldi, Biri Düştü
Türk Futbolunda Şike Skandalı! TFF Düğmeye Bastı, Cezaları Onandı… Türk Futbolunda Şike Skandalı
Daha İmzası Kurumamıştı! Beşiktaş'a Yıldız Oyuncudan Kötü Haber: Galatasaray Derbisinde Forma Giyemeyecek Beşiktaş'a Yıldız Oyuncudan Kötü Haber
ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü
O İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji Uyardı: İkisi Birden Geliyor O İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji Uyardı: İkisi Birden Geliyor
Kocaeli'de Depo Yangını Kontrol Altına Alındı Kocaeli'de Depo Yangını! Ekipler Sevk Edildi
İBB'den 30 Yaş Üstü Öğrenciler İçin Yeni Şartlar İBB'den 30 Yaş Üstü Öğrenciler İçin Yeni Şartlar
Brezilya’da Tarihi Karar: Eski Devlet Başkanı Bolsonaro'ya 27 Yıl Hapis Cezası Brezilya’da Tarihi Karar: Eski Devlet Başkanı Bolsonaro'ya Hapis Cezası