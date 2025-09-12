Dolar ve Euroda Dengeler Değişti! Biri Yükseldi, Biri Düştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son yıllarda Türk Lirası'nın tarihi değer kaybındaki artış ve küresel piyasalarda yaşanan dalgalı seyir nedeniyle döviz kurunda ciddi bir artış görülüyor. Dolar ve euro, TL karşısında sık sık rekor kırarken, uzun zamandır yukarı yönlü hareket ediyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

12 Eylül 2025 Cuma günü de İstanbul serbest piyasada 41,3670 liradan alınan dolar, 41,3690 liradan satılıyor. 48,5710 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,5730 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,2910, euronun satış fiyatı ise 48,5830 lira olmuştu.

Kaynak: AA