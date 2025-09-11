Yatırımdan En İyi Anlayan Burçlar Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Astrolog Lyudmila Bulgakova, promosyon ve indirimleri kaçırmayan, alışverişte avantaj peşinde koşan burçları sıraladı.

BAŞAK BURCU

Zodyak’ın en hesaplı burcu olan Başaklar, alışverişte kaliteyi uygun fiyatla bulmayı iyi bilir. Nerede kampanya varsa anında haberleri olur. Bu özellikleri, hem ihtiyaçlarını karşılamalarını hem de bütçelerini korumalarını sağlar.

OĞLAK BURCU

Tutumluluğu adeta yaşam biçimine dönüştüren Oğlaklar, alışveriş konusunda oldukça sabırlıdır. İhtiyaçları olsa bile ürün indirimde değilse almayı reddedebilirler. Onlar için en önemli kriter, planlanan bütçeyi aşmadan alışveriş yapmaktır.

İKİZLER BURCU

Alışverişe olan düşkünlükleriyle tanınan İkizler burcu, özellikle indirim dönemlerinde adeta durdurulamaz hale gelir. Kampanyalı ürünleri yakaladıklarında daha çok alışveriş yapar, aynı zamanda daha az harcayarak avantaj elde ederler.

Kaynak: Haber Merkezi