Yatırımdan En İyi Anlayan Burçlar Belli Oldu

Tasarruf etmek, herkesin kolayca sahip olamayacağı değerli bir alışkanlık. Ancak işin dozunu kaçırdığınızda bu durum cimriliğe bile dönüşebiliyor.

Yatırımdan En İyi Anlayan Burçlar Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Astrolog Lyudmila Bulgakova, promosyon ve indirimleri kaçırmayan, alışverişte avantaj peşinde koşan burçları sıraladı.

Yatırımdan En İyi Anlayan Burçlar Belli Oldu - Resim : 1

BAŞAK BURCU

Zodyak’ın en hesaplı burcu olan Başaklar, alışverişte kaliteyi uygun fiyatla bulmayı iyi bilir. Nerede kampanya varsa anında haberleri olur. Bu özellikleri, hem ihtiyaçlarını karşılamalarını hem de bütçelerini korumalarını sağlar.

OĞLAK BURCU

Tutumluluğu adeta yaşam biçimine dönüştüren Oğlaklar, alışveriş konusunda oldukça sabırlıdır. İhtiyaçları olsa bile ürün indirimde değilse almayı reddedebilirler. Onlar için en önemli kriter, planlanan bütçeyi aşmadan alışveriş yapmaktır.

Yatırımdan En İyi Anlayan Burçlar Belli Oldu - Resim : 2

İKİZLER BURCU

Alışverişe olan düşkünlükleriyle tanınan İkizler burcu, özellikle indirim dönemlerinde adeta durdurulamaz hale gelir. Kampanyalı ürünleri yakaladıklarında daha çok alışveriş yapar, aynı zamanda daha az harcayarak avantaj elde ederler.

Konut Yatırımında Rüzgar Yön Değiştirdi: Türkler Göz Dikti, Tarihi Rekora KoşuyorKonut Yatırımında Rüzgar Yön Değiştirdi: Türkler Göz Dikti, Tarihi Rekora KoşuyorEkonomi

Mevduat Faizleri Saatler Kala Suyunu Çekti! İşte 2 Milyon TL'nin 32 Günlük Getirisinde Son DurumMevduat Faizleri Saatler Kala Suyunu Çekti! İşte 2 Milyon TL'nin 32 Günlük Getirisinde Son DurumEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Burç Burç Yorumları
Ünlü Fenomene Hapis Şoku! Aylık Kazancı Ortaya Çıktı: Tolunay Ören Tutuklandı Mı? Ünlü Fenomene Hapis Şoku!
Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı! Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı!
Victor Osimhen Yine Yaptı Yapacağını! Taraftarlar Bu Fedakarlığı Es Geçmez: Okan Buruk İle Görüştü… Osimhen'den Büyük Fedakarlık
ATM Dolandırıcılarının Yeni Yöntemi: Dekont Oyunu İfşa Oldu! ATM Dolandırıcılarının Yeni Yöntemi: Dekont Oyunu İfşa Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Habertürk ve Show TV'ye Operasyon! Şirketlere El Konuldu, Çok Sayıda Gözaltı Var Habertürk ve Show TV'ye Operasyon
CHP İstanbul İl Kongresi'nin İptali Davası Reddedildi CHP İstanbul İl Kongresi'nin İptal Davasına Ret
Milyonlarca Çalışan Merakla Bekliyordu! Dev Banka açıkladı: Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Sinyali Asgari Ücrette Beklenen Rakam Belli Oldu
Siyaset Kulislerini Hareketlendiren İddia: CHP’li 2 Belediye Başkanı AKP’ye Geçiyor Siyaset Kulislerini Hareketlendiren İddia: CHP’li 2 Belediye Başkanı AKP’ye Geçiyor
AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı