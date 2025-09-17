KAP'a Bildirildi... Banka Devinden Tarihi Hamle! Hisselerini Satışa Çıkardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Varlık Fonu (TVF), VakıfBank’taki hisselerinin bir kısmını yabancı kurumsal yatırımcılara satmak üzere harekete geçti. Türkiye Varlık Fonu, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, VakıfBank sermayesinin yüzde 74,79’una karşılık gelen 7 milyar 415 milyon 921 bin 522,54 TL nominal değerli payın 152 milyon TL nominal değerindeki kısmının satışa çıkarıldığını duyurdu. Söz konusu satışın, çıkarılmış sermayeye oranla yüzde 1,53’e denk geldiği belirtildi.

DEV SATIŞ HAMLESİ KAP'A BİLDİRİLDİ

Satış sürecinde Merrill Lynch International yetkilendirilirken, satışın Türkiye dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara yapılacağı aktarıldı. Açıklamada, sürecin hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle yürütüleceği, Merrill Lynch International’ın ise tek küresel koordinatör ve talep toplayıcı olarak yetkilendirildiği ifade edildi. Satılacak pay adedi ve fiyatın, talep toplama süreci tamamlandıktan sonra netleşeceği bildirildi.

PAY SAHİPLİĞİ YÜZDE 73,26’YA GERİLEYECEK

TVF’nin açıklamasında, satışın tamamlanması halinde VakıfBank’taki doğrudan pay sahipliğinin yüzde 73,26’ya düşeceği, serbest dolaşımdaki pay oranının ise yüzde 7,51’e yükseleceği kaydedildi. İşlemin borsa dışında gerçekleştirileceği vurgulanırken, satışın ardından TVF’nin elinde kalan VakıfBank payları için 90 günlük "satmama taahhüdü" (lock-up) verildiği de açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi